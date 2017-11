Diez de los doce clubes de la primera división de Ecuador, con Licencia FIFA

Guayaquil (Ecuador), 31 oct (EFE).- Diez de los doce clubes de la primera división de Ecuador recibieron este martes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) la Licencia de Clubes tras cumplir las recomendaciones de la FIFA para el próximo año.

Los equipos que cumplieron con las recomendaciones y participarán en el año 2018 en los torneos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF) y local son Barcelona, Emelec, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle, Guayaquil City, El Nacional, Liga de Quito, Universidad Católica, Delfín y Macará.

En tanto, los colistas de la liga del presente año, Clan Juvenil y Fuerza Amarilla, no quedaron habilitados dado que el plazo para completar los requisitos concluyó este martes 31 de octubre.

La Comisión especial designada por la FEF para la revisión y aprobación de las Licencias de Clubes no aprobó la petición de ambos clubes porque no presentó ningún tipo de documentación solicitando la Licencia.

Entre las recomendaciones que cumplieron los diez clubes constan deportiva, financiera, administrativa, jurídica y de infraestructura.