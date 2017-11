Alli irrumpe en el cara a cara entre Ronaldo y Kane

Londres, 1 nov (EFE).- Los duelos individuales, tanto en la delantera como bajo las porterías, que marcaron el partido de ida entre el Real Madrid y el Tottenham desaparecieron en Londres y derivaron en favor de un nombre propio: Dele Alli.

Con dos goles, el centrocampista inglés fue el responsable de la cómoda victoria del conjunto londinense ante un Madrid poco fluido y falto de creatividad, un estado que repercutió en el juego de sus puntas, Ronaldo y Benzema, que estuvieron poco acertados.

La punta de lanza de los 'Spurs', Harry Kane, que volvía de una lesión en los isquiotibiales, quizás perjudicado por su acortada recuperación, tampoco estuvo al nivel que se esperaba: un tanto intermitente e inteligente en la presión, pero erróneo con el balón en los pies.

Así, después de un encuentro vibrante en el Santiago Bernabéu hace 15 días, en el que tanto Ronaldo como Kane vieron portería y Keylor Navas y Hugo Lloris firmaron paradas espectaculares, el encuentro en la nueva casa del Tottenham, Wembley, no repitió en el choque liderado por las estrellas de ambos equipos.

La falta de efectividad de los delanteros y un Dele Alli enchufado truncaron el guión hacia una cómoda victoria de los locales, que afianzaron su pase a octavos de final.

El portugués consiguió ver portería a diez minutos del final, un tanto que le sirvió para redimir sus intentos pero que no fue suficiente ante la buena salud de cara portería que mostró el Tottenham.

Ronaldo empezó el partido atrevido, con desmarques al espacio y pidiendo balones largos arriba que no llegaban ni tan bien ni en tanta cantidad como en otras ocasiones.

Bailando entre la zaga rival, el 7 madridista tuvo su primera ocasión de peligro en el minuto 22, pero fue neutralizada por un atento Vertonghen.

La acción individual más peligrosa que protagonizó en la primera parte fue una internada por la banda izquierda que terminó en córner, después de un potente disparo en el 29.

Estuvo muy activo durante todo el encuentro, sobre todo antes de terminar la primera parte, desmarcándose por ambas bandas pero sin conseguir recibir el balón en buenas condiciones.

Su mejor intervención colectiva fue una combinación con Benzema antes de llegar al descanso, tocando entre líneas y con poco espacio, pero que el delantero francés no desaprovechó.

Su homólogo local, Harry Kane, tuvo una participación similar al artillero madridista, pero más cerca del medio campo y sin poder enviar el balón al fondo de las mallas.

El delantero inglés lideró una presión ordenada durante todo el encuentro y recibió la mayoría de los balones de ataque del conjunto local.

Sus mejores intervenciones en ataque fueron en la primera parte, cuando dio una asistencia magistral a Alli que terminó en nada por un mal control de su compañero.

Minutos después, una intensa presión de Kane fructificó en el primer gol para los locales, obra de un Dele al que le bastó empujar la pelota para hacer subir el primer gol de la noche al marcador.

Kane no volvió a aparecer hasta el minuto 35, después de una bonita asistencia servida por Alli, que finalizó sin éxito.

Su ocasión más clara se produjo en el minuto 39, cuando tuvo a sus pies el 2-0 y que fue evitado por un zaguero rival.

Ronaldo sumó otro gol a su abultada cuenta en la 'Champions', mientras que Kane se quedó sin su ansiado premio individual.