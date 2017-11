Marco Asensio alumbra el reencuentro del Real Madrid con la victoria

Madrid, 5 nov (EFE).- Un tremendo zurdazo a bote pronto de Marco Asensio alumbró el reencuentro del Real Madrid con la victoria, condición indispensable para no ver alejarse más al Barcelona, aunque lo hizo de nuevo lejos de su mejor juego.

Las Palmas, un equipo sumido en una nefasta racha que le ha llevado al penúltimo puesto y además con varias e importantes bajas, fue el bálsamo (3-0) que encontró el cuadro de Zinedine Zidane para dejar atrás las dolorosas derrotas en Girona y Londres y volver a ganar en LaLiga Santander.

Así, se marcha al parón internacional a ocho puntos del Barcelona, que el sábado había vencido con apuros al Sevilla (2-1), y a cuatro del Valencia, que había ganado al Leganés también por 3-0. A la vuelta deberá afrontar su estreno en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

Casemiro, a la salida de un córner, cerró una más que gris primera mitad para el cuadro madridista. Escaso juego y nulo acierto en el remate hasta ese momento, sobre todo de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. El gol castigó a una UD Las Palmas que le había creado algún que otro problema a los de Zidane pero al que le faltó más determinación.

Lo mejor de la noche llegó en el minuto 56, cuando un rechace del portero amarillo acabó en la zurda de Marco Asensio. El balear, todo un especialista en auténticos golazos, se sacó un tremendo zambombazo a bote pronto que entró por la escuadra derecha del equipo canario. Sentencia y además a lo grande.

Con el partido ya muy a favor y Las Palmas más abierta, Isco, a pase de Cristiano Ronaldo, culminó un contragolpe y puso la puntilla (m.74) que alivia algo la situación del cuadro blanco y pone más plomo en la andadura del bloque de Ayestarán.

Nicola Sansone rescató al Villarreal ante el Málaga (2-0). La salida al campo del ítalo-germano resultó providencial para el conjunto de Javi Calleja, que no podía con un colista que estaba dando la cara.

Sus dos goles iluminaron al submarino amarillo y cercenaron las esperanzas de puntuar de los de Míchel González, que siguen siendo el único equipo que ni ha puntuado ni ha marcado fuera de casa. El Villarreal adelanta al Sevilla, se sitúa quinto y se asienta en Europa.

La Real Sociedad y el Celta echaron mano de su condición de locales también para dejar en difícil situación al Eibar y al Athletic, respectivamente.

El cuadro donostiarra venció con solvencia al eibarrés en el duelo vasco de la undécima jornada (3-1). El brasileño Willian José encarriló pronto el partido (m.12), que sentenció el polaco Adnan Januzaj poco antes de la media hora (m.28) y que apuntilló Mikel Oyarzabal al inicio del segundo tiempo.

El Eibar acordó distancias por medio de Joan Jordán pero no hizo peligrar la victoria del conjunto de Eusebio Sacristán y ya acumula siete encuentros de Liga sin ganar, lo que le deja a dos puntos de los puestos de descenso que marcan Alavés y Las Palmas.

El Celta liquidó al Athletic en una brillante primera media hora. Sergi Gómez y un doblete de Iago Aspas sellaron la victoria del cuadro que dirige Juan Carlos Unzué.

Raúl García, antes del intermedio, esbozó la reacción del Athletic, que no tuvo continuidad en el segundo periodo, con lo que en su caso queda decimoquinto a cinco puntos del peligro.

El Girona, en cambio, prolongó su estado de gracia. Tras ganar en La Coruña al Deportivo y en Montilivi al Real Madrid firmó su tercer triunfo seguido en el Ciutat de Valencia ante el Levante (1-2) y se instala en la mitad de la tabla.

Los hombres de Pablo Machín volvieron a hacer gala de un magnífico juego de equipo con dosis de atrevimiento y calidad, la que tuvo Borja García para desequilibrar el marcador a los 58 minutos con un mangífico disparo.

El Levante, que acumula seis partidos sin ganar, no tuvo argumentos para desbordar el entramado de cuadro gerundense, que sentenció el triunfo con una nueva diana del uruguayo Christian Stuani a siete minutos del final.

El turco Enes Unal, cedido por el Villarreal al Levante, inauguró su cuenta con el conjunto valenciano en la prolongación, pero los locales ya no tuvieron tiempo para salvar un punto.

José Antonio Pascual