Unión vence y ahora es segundo tras Boca, que se quedó con el superclásico del fútbol en Argentina

Buenos Aires, 6 nov (EFE).- Unión venció este lunes a Vélez Sarsfield por 0-2 en el cierre de la octava jornada y se convirtió en el inmediato perseguidor de Boca Juniors, que el domingo se quedó con el superclásico al ganarle a River Plate por 1-2.

El equipo santafesino se impuso con goles de Franco Soldano y de Lucas Gamba.

Vélez Sarsfield sufrió así su segunda derrota consecutiva y se acerca a la zona de descenso a la segunda visión.

En el primer partido disputado hoy Arsenal y Tigre empataron sin goles en un duelo clave por la permanencia en la primera división.

Con este resultado Arsenal continúa en zona de descenso y Tigre fuera de ella aunque todavía no ganó en lo que va de torneo.

El equipo de Sarandí mostró más ambición que su rival y protagonizó las principales jugadas de ataque, pero falló en la definición.

Luego fue el turno de Patronato y Newell's Old Boys.

El equipo rosarino no consigue despegar en el torneo y sigue lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

Patronato, en tanto, consiguió otro valioso punto para mantenerse fuera de la zona de descenso.

Newelll's jugó los últimos 32 minutos con un hombre menos por la expulsión de Leonel Ferroni.

El domingo el líder Boca Juniors mantuvo su puntuación ideal y su invicto al imponerse por 1-2 como visitante a River Plate en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino.

Con goles del colombiano Edwin Cardona y del uruguayo Nahitán Nández, el equipo 'Xeneize' logró una victoria clave para ratificar su andar imbatible en el campeonato local y festejar una alegría en el estadio Monumental ante su eterno rival.

Leonardo Ponzio marcó el único gol del conjunto 'Millonario', que cerró una semana para el olvido luego de la eliminación del martes en semifinales de la Copa Libertadores.

El propio Cardona en Boca e Ignacio Fernández en el local fueron expulsados por el árbitro Néstor Pittana.

Sin competencia internacional y eliminado de la Copa Argentina, el Xeneize tiene como gran objetivo de este fin de año ratificar su liderato absoluto en la Superliga.

Por su parte, River deberá apostar este fin de año a conquistar la Copa Argentina, donde disputará semifinales ante Deportivo Morón, luego de quedar a doce puntos de su vencedor luego de la derrota.

Con esta octava victoria en serie, Boca suma 24 puntos, siete más que Unión y nueve más que Talleres y San Lorenzo, que acumulan 15 unidades.

Talleres igualó 1-1 de visitante ante Racing Club, mientras que San Lorenzo cayó como local por 0-1 ante Banfield, ambos encuentros en la jornada sabatina.

En los restantes resultados del domingo de esta octava jornada de la Superliga, Independiente igualó sin goles ante Belgrano en Córdoba, Estudiantes se impuso por 1-0 ante Argentinos Juniors y Defensa y Justicia goleó por 1-4 a Temperley.

El sábado, Colón y San Martín de San Juan igualaron 3-3, Olimpo se impuso por 0-2 ante un Lanús con equipo alternativo luego de su histórica clasificación a la final de la Copa Libertadores, y Atlético Tucumán venció por 0-1 a Rosario Central.

El viernes, en el comienzo de esta fecha, Chacarita doblegó por 2-0 a Gimnasia y Godoy Cruz venció por 2-1 a Huracán.