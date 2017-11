A Emery le sale un gran defensor

En Valencia, en Moscú, en Sevilla y, ahora, en París. Unai Emery siempre ha tenido una gran cantidad de detractores, incluso cuando ha ganado títulos, pero la presión que está soportando en el todopoderoso París Saint-Germain no tiene precedentes. Cada día, el vasco tiene que leer sobre presuntos escándalos dentro de su plantilla o nombres de entrenadores que le sustituirían más pronto que tarde.

En este complicado panorama, sin embargo, ha aparecido un defensor a ultranza del expreparado del Sevilla, Felipe Melo, quien a sus 34 años está jugando en el Palmeiras. "Es un tipo volcado en el trabajo. Sus equipos hacen muchos goles de balón parado porque olo trabaja mucho. Conoce todo sobre la táctica. Es uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi vida y considero que hoy día es uno de los mejores del mundo", ha afirmado el brasileño a ESPN.

El centrocampista recuerda que ganar, como hace él, no es fácil: "Él no fue tricampeón de la UEFA porque es guapo y tiene pelo liso, no: ¡es porque trabaja mucho! Es un tipo muy honesto en lo que hace y sincero. Habla con los jugadores mirando los ojos ".

En su caso particular, además, Felipe Melo está muy agradecido al vasco. "Para mí fue una sorpresa muy buena. Yo jugaba en el Racing de Santander y él me llevó al Almería. Hasta entonces no lo conocía, pero él hizo un excelente trabajo. Sacó al equipo de la Segunda división, se fijó en mí y también en dos futbolistas de la talla de Diego Alves y Negredo", resaltó.