El costarricense Campos analiza demandar a un boliviano que lo llamó "pandillero"

La Paz, 15 nov (EFE).- El entrenador costarricense Jeaustin Campos, quien dirige al Blooming boliviano, anunció hoy que analiza con sus abogados demandar al técnico Víctor Hugo Antelo, del Guabirá, quien lo llamó "pandillero" y "pirata".

En una rueda de prensa en Santa Cruz, Campos calificó de "desafortunadas", "xenofóbicas" y "discriminativas" las declaraciones del boliviano Antelo.

"Lo estamos viendo con los abogados porque no lo voy a permitir, creo que cualquier persona que viene a trabajar merece respeto, el país de la persona merece respeto. Así como nosotros respetamos en donde estamos, también creo que merece respeto nuestro país de origen y me parece que fue totalmente malintencionado", afirmó.

Campos y Antelo tuvieron un desencuentro en el partido que disputaron el domingo en Montero el Guabirá y el Blooming y que terminó sin goles.

En declaraciones a los medios, el técnico del Guabirá dijo el lunes que Campos le hizo "unas señas de pandilla" e indicó que ya estaba molesto con él porque, según afirmó, el costarricense tildó en otra oportunidad de "basura" y "escombros" al Blooming, cuya camiseta vistió Antelo en su etapa de futbolista.

"Me molestó que un pandillero venga y me haga señas. Tiene que venir a respetar este pirata. Haciéndome señas de pandillero, cómo no me voy a enojar", manifestó Antelo.

El costarricense explicó este miércoles que el desencuentro se produjo cuando el cuarto árbitro se le acercó en un momento del partido para decirle que no podía salir del área técnica y él respondió indicando que Antelo "también estaba saliendo".

"El momento en que dije eso, el entrenador de Guabirá me observó e inmediatamente empezó a proferir insultos. Dentro de todo el calor del partido es algo normal. Aparte de que tenemos códigos en el fútbol de que lo que pasa en el campo se queda en el campo y no hay ningún problema", indicó.

Agregó que lo que sí le pareció "tendencioso y desafortunado fueron las declaraciones de después", si bien consideró que Antelo "no representa la educación y la cultura de un pueblo" que, según dijo, lo ha acogido "de muy buena manera".