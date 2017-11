Johannesson: "Hace 4 años estaba en Tercera... para mí el Mundial es un sueño"

El jugador del Real Oviedo Diegui Johannesson tiene al "alcance de la mano" debutar con su selección en el Mundial de Rusia tras completar su segunda convocatoria con Islandia, y es que el hispano islandés podría hacer historia con el combinado escandinavo en su primera clasificación mundialista, cita para la que cuenta con una baza: ser un lateral "totalmente distinto" a los que habitualmente componen las convocatorias.

Diegui, como se le ha conocido siempre, no pierde ni la sonrisa ni la humildad, y es que para el joven futbolista, de tan sólo 24 años, representar a su país por parte paterna en un Mundial sería una "hazaña histórica" tanto en lo personal como en lo profesional, responsabilidad que le parece "enorme" pero para la que llega mucho "mucho más hecho" que en su primera convocatoria de hace dos años.

El defensa, que se formó como extremo y juega en el Real Oviedo tanto en el lateral como en el ataque de la banda derecha, ha protagonizado una carrera meteórica con el conjunto carbayón siendo un futbolista polivalente, y es que adaptarse al sistema conservador de los escandinavos está siendo para el de Villaviciosa una oportunidad para "progresar en lo defensivo".

En una entrevista con Efe, Johannesson se ha mostrado "encantado" con el trato que le han dado tanto los compañeros como el seleccionador islandés, Heimir Hallgrímsson, que le observará lo que resta de temporada con el Real Oviedo para decidir si finalmente el asturiano, que hace apenas cuatro años estaba en el filial azul, acaba siendo uno más de los islandeses que hagan historia en Rusia.

- Pregunta: Cuando empezaste en la cantera, ser profesional ya era una meta ambiciosa, me imagino que tener opciones de jugar un mundial ni te lo planteabas...

- Respuesta: Lógicamente, para mí es un sueño poder estar en un Mundial, más aún protagonizando un momento histórico como el que vive Islandia ahora. Intentar formar parte de eso es un logro que ahora mismo está al alcance de mi mano.

- P: ¿Cómo está el ambiente en el país? ¿Cómo vive la afición este hito histórico para la selección?

- R: Tengo muchos familiares en Islandia, de hecho mi padre y mi hermano trabajan allí, y el ambiente y la ilusión son tremendos. Es la primera vez que se clasifica un país para el Mundial con tan poca población, y lo ha conseguido nuestra selección. Eso ha hecho que hasta se incremente casi en un 200% el turismo, que ya supera con creces el millón de visitantes.

- P: Para tu familia, sobre todo para la paterna, tiene que ser un orgullo muy grande verte defender la camiseta de Islandia?

- R: Están todos muy orgullosos, pero obviamente para mi padre, mis abuelos y mis tíos es más especial aún porque a fin de cuentas es su país, y verme defender su selección es muy especial para todos ellos.

- P: ¿Cómo crees que ha sentado ver a un español enrolarse de repente en las filas de la selección escandinava?

- R: Les caemos muy bien los españoles, desde un primer momento me acogieron muy bien pese a todas las diferencias. Bromeaban conmigo con palabras típicas que intentaban repetir, como "bonito", "bravo" o "macarena".

- P: Comentabas que había diferencia entre la primera convocatoria y esta última, ¿también tú te estás soltando más en el ambiente de la selección ahora que tienes más confianza?

- R: Sí, puede ser que eso haya influido también. La primera vez no fue fácil porque desconocía por completo el islandés y el inglés no lo manejaba tan bien como ahora. Eso también es parte de la formación que he recibido con esta experiencia con Islandia. Estoy yendo a clase de inglés para mejorarlo, y mis propios compañeros notan ya la mejoría.

- P: A nivel personal también es un escaparate, una forma de llevar al Real Oviedo fuera de España, ¿eres consciente de todo lo que estás moviendo a nivel mediático ahora mismo?

- R: Sí, sobre todo tras esta última convocatoria. Tiene mucha repercusión no sólo ya nacional sino también internacional; he atendido a muchos medios de comunicación, y es bueno tanto para mí como para el Real Oviedo. Al final esto es gracias a todos, porque yo sin el equipo no podría estar ahí, cada uno pone su granito de arena y sin mis compañeros yo no podría formar parte de la selección en ningún caso.

- P: ¿Qué diferencia hay entre el Diegui que va a EEUU por primera vez con Islandia y el que afronta esta última convocatoria?

- R: Hay mucha diferencia. Futbolísticamente hablando estoy mucho más maduro que hace dos años, cuando estaba empezando en el mundo del fútbol a nivel profesional. Ahora voy sabiendo mejor como funciona todo en un equipo, ya no es tan novedoso para mí como lo fue entonces. Ha sido un cambio bastante grande, sobre todo en lo que a mentalidad se refiere.

- P: Hay un cambio muy grande también entre el juego que realizas en el Real Oviedo y el que puede demandar de un lateral una selección como Islandia... ¿Cómo lo afrontas?

- R: Es cierto que no me encuentro tan cómodo con el Real Oviedo porque al final es un sistema nuevo para mí. Yo que soy un lateral ofensivo tengo un plus de complicación a la hora de jugar en una selección tan defensiva, pero me puedo adaptar fácil. El lema de Islandia es hacer siempre las coberturas, ayudar siempre al compañero, y si subo sé que voy a tener a alguien cubriéndome las espaldas.

- P: Al final las diferencias pueden ser una ventaja, y al final perfiles como el tuyo para un partido en el que haga falta una variante podrían serle de utilidad al seleccionador...

- R: Sí, creo que es un factor importante. Islandia no tiene laterales ofensivos, los que hay son casi centrales y yo soy completamente distinto, puedo jugar hasta de extremo y eso también puede acabar siendo importante para ellos.

- P: Después de ir a EEUU te lesionaste... vayas o no al Mundial, ¿esta vuelta a la selección te hace quitarte la espinita de la lesión en aquel momento?

- R: Sí, la verdad que sí. A partir de la lesión no me fueron muy bien las cosas y que me volvieran a convocar ha sido como una liberación. Ha sido muy importante no sólo por lo futbolístico sino por el tema moral de volver a ir y ver que cuentan conmigo. El año pasado no empecé jugando, volví a lesionarme y eso me dejó bajo de moral. Este año cuando empecé a jugar volví a lesionarme. No he tenido suerte con las lesiones y espero que eso cambie.

- P: No debe ser fácil llegar a un vestuario en el que además tienes la barrera del idioma, ¿cómo son esos primeros días con la selección islandesa?

- R: Los compañeros me integraron desde el primer día pese a no tener un inglés fluido, me sorprendieron muy gratamente, de hecho fue lo mejor para mí. Tanto veteranos como jóvenes me hablaban constantemente, cada uno aportándome algo y de muy diversos temas. Finnboganson, que hablaba español, me dijo que con cualquier duda acudiera a él, pero no podría quedarme sólo con uno.

- P: Del filial a Segunda, ahora internacional... ¿te da vértigo?

- R: Todo ha ido cada vez a más. Hace cuatro años estaba en Tercera División, debuté en Segunda B, volví al filial porque no había sitio para mí en Segunda y al final acabé debutando con el Oviedo en esa categoría y con la selección. Ahora he renovado con el club con el que me he hecho profesional, que era lo que quería y nuevamente vuelvo a la selección. Ojalá siga habiendo suerte de cara al futuro.

- P: No empieza mal el año, marcas tu primer gol y se lo dedicas a la selección precisamente ¿te comentaron algo al respecto los compañeros? ¿pudieron verlo?

- R: Sí, nada más llegar me lo comentaron, que lo habían visto y que les había gustado mucho. Fue un guiño, era mi primer gol y para mí era muy importante.

- P: ¿Crees que tener que adaptarte a la solidez defensiva de Islandia te servirá para crecer en lo personal también en esa faceta?

- R: Sí, fue en lo primero en lo que pensé estando allí. Además de ser importante por la repercusión y lo bueno que puede traerme, la experiencia va a ayudarme a progresar en lo defensivo. Soy consciente de que tengo muchos fallos, como cualquier futbolista, y la selección va a servirme para pulirlos.

- P: Islandia no tiene nada que perder... pero ¿cuáles son las expectativas que se plantean para ese debut mundialista?

- R: El seleccionador siempre dice que hay que ir partido a partido. Somos un rival que en teoría es una "cenicienta" y todo el mundo va a querer jugar contra la debutante, pero la realidad es que también se pensó eso del equipo en la Eurocopa y acabamos ganando a Inglaterra. Prefiero que sea así, no ir de favoritos de nada, tapados, y si consigues dar la sorpresa que todo el mundo hable de ti.

- P: ¿El trato del seleccionador contigo?

- R: Fue maravilloso. Desde el primer momento me dijo que no me preocupara, que hablarían en islandés pero que por mí harían charlas en inglés. Estoy muy contento con él, siempre me explicó qué quería de mí y el funcionamiento de la selección. Me dijo que estaría observándome, que ve los partidos del Oviedo y que por eso me llamó, porque creyó que lo estaba haciendo bien hasta el momento.