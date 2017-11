Dybala: "No puedo estar comprometido toda la vida con la Juventus"

La gran estrella de Turín, Paolo Dybala, no descarta abandonar la Juventus en próximos mercados de fichajes, así lo ha dejado caer en una entrevista a France Footbal: "No puedo estar comprometido toda la vida con el Juventus". Con estas declaraciones 'La Joya' ha hecho saltar todas las alarmas en el entorno del club.

El delantero al ser cuestionado sobre si estaba comprometido con su club actual fue claro al asegurar: "No quiero hacer promesas, especialmente porque no depende de mí. De momento no me pregunto es mi último año y me voy. No me lo planteo. Vivo el presente y quiero ganarlo todo".

"No sé si voy a estar en la Juventus toda mi vida. Ni siquiera sé si este va a ser mi último año", destacó Dybala. Lo que sí tiene claro es que sueña con ganar el Balón de Oro: "Me gustaría jugármelo con Neymar, pero en estos momentos él está más cercano a conseguirlo que yo, está más cerca de Messi y Cristiano Ronaldo".

De esta manera dejó la estrella argentina, Paolo Dybala, las puertas abiertas a una posible salida de la Juventus de Turín. En España, tanto el Madrid como el Barcelona permanecen atentos a su futuro. Pretendientes le sobran.