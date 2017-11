El Milan admite que UEFA le investigará por el Juego Limpio Financiero

El Milan confirmó este martes que la UEFA decidió realizar un estudio más profundo de la situación económica del club, pero negó a Efe que ya se haya llegado a una decisión definitiva sobre el acuerdo preventivo por el denominado 'Juego Limpio Financiero'.

El club italiano reconoció que todavía no se ha llegado a una conclusión de las negociaciones con la UEFA, aunque de momento no hay muestras de particular preocupación por un posible rechazo del plan económico presentado por su consejero delegado, Marco Fassone.

Fuentes del Milan aclararon su posición después de que varios medios se hicieran eco de un posible fracaso del acuerdo financiero con la UEFA y sobre el real perfil del nuevo presidente, el chino Yonghong Li.

Fassone se reunió el 9 de noviembre con la UEFA en Nyon (Suiza) para discutir del denominado "Voluntary Agreement", un acuerdo que los clubes que tienen nuevas propiedades pueden estipular con el organismo que gestiona el fútbol europeo para conseguir facilidades económicas.

En concreto, el Milan del nuevo dueño Li invirtió más de 200 millones de euros en el último mercado de fichajes veraniego para construir un equipo capaz de pelear por la Liga de Campeones y, de paso, conseguir ingresos económicos suficientes para cumplir con el 'Juego Limpio Financiero'.

Sin embargo, los resultados negativos del Milan al comienzo de esta campaña han generado más dudas sobre el real potencial del club, lo que animó a la UEFA a seguir investigando.

A pesar de esto, el club 'rossonero' se mostró globalmente optimista en las últimas semanas, y puntualizó que todavía está todo por decidirse.