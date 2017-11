Mario Suárez: "Con Rubén Castro, ganamos ocho de diez partidos en China"

El español Mario Suárez, exjugador del Valencia y Atlético de Madrid, entre otros, visitó la agencia EFE este jueves y aseguró que la clave del buen momento de forma del equipo valenciano es que "ahora se hacen las cosas con sentido común".

"La clave ha sido empezar a hacer las cosas con sentido común. En el Valencia no se hacían las cosas bien. Yo he vivido un año muy duro a nivel personal y colectivo, pero ahora han contado con un señor que lleva muchos años en el fútbol como Mateu Alemany que ha fichado a Marcelino, un entrenador con mucha experiencia en la Liga española al que le están dejando trabajar. Hacer las cosas con sentido común hace que el Valencia esté donde se merece por historia", declaró.

También valoró el rendimiento del Atlético, club en el que pasó cinco temporadas: "No creo que la temporada del Atlético esté siendo tan mala como dicen. Van cuartos en Liga y si es verdad que en Liga de Campeones se ha complicado un poco la clasificación pero como dicen los atléticos 'nunca hay que dejar de creer' . Estoy convencido de que con la llegada de Vitolo y Diego Costa en enero el equipo mejorará y acabarán bien la temporada".

También valoró la aportación del frances Antoine Griezmann al club rojiblanco: "Griezmann nos mal acostumbró marcando tantos goles. Yo creo que le viene mejor jugar con un delantero que fije a los centrales y eso con la llegada de Diego Costa en enero le hará mejorar. Seguro que acaba la temporada a un nivel muy alto".

En la actualidad, Mario Suárez forma parte de la plantilla del Guizhou Hengfeng Zhicheng FC, convirtiéndose así en el primer internacional español que disputa la Superliga china.

"Estoy muy contento. Todo ha sido muy positivo. He llegado a un club con cuerpo técnico español entero y eso ayuda. Desde que llegamos Rubén Castro y yo hemos ganado ocho de los once o doce partidos que hemos jugado y hemos acabado en mitad de tabla así que muy contentos", aseguró sobre su experiencia.

Una de las razones por las que dio el paso fue que Gregorio Manzano entrenase al equipo y el técnico español ha renovado una temporada más: "Estuve con Manzano dos años en el Mallorca y medio en el Atlético, así que nos conocemos muy bien. Tanto él como su cuerpo técnico conocen perfectamente como funcionan las cosas en China porque llevan ya allí tres años y contento de que se quede otra temporada más".

El Guizhou Hengfeng Zhicheng FC consiguió finalizar octavo la temporada y Mario Suárez espera seguir ayudando al crecimiento del equipo: "Espero hacer un gran año para quedar en mejor posición en la clasificación. No será fácil porque somos un equipo que ha subido de Segunda División la temporada pasada pero daré todo cada día para ayudar al equipo a hacer un gran año".

"La vida allí no diría que es dura pero si distinta. He estado sin mi familia pero me he adaptado bien, me gusta como me han tratado tanto en el club como en la ciudad así que estoy deseando que llegue la nueva temporada", declaró sobre el cambio de cultura.

Concentrado en China para la siguiente temporada, pero con un regreso a España en mente de cara al futuro: "Por supuesto. Aunque a día de hoy estoy muy a gusto en China y no me lo planteo pero más adelante sí que me gustaría volver y retirarme en la Liga española". expresó.

Para finalizar, Mario Suárez habló del próximo Mundial de Rusia en el que ve a España muy fuerte: "Lo que hizo España fue muy bueno y ahora se han juntado los jóvenes con los más experimentados y están haciendo un fútbol brutal. Creo que España es una de las grandes favoritas para el Mundial de Rusia y espero que podamos ganar otro Mundial", concluyó.