El Girona quiere seguir mirando arriba y el Alavés se engancha a Abelardo

Girona (España), 3 dic (EFE).- El asturiano Abelardo Fernández se estrenará como técnico del Alavés este lunes, en el partido que cerrará la decimocuarta jornada de la liga española, y que enfrentará al conjunto blanquiazul con el Girona en Montilivi, un duelo de fuerzas dispares, en que uno quiere seguir mirando hacia las posiciones europeas, en el caso local, y por abandonar el pozo de la Liga, en el caso del grupo vasco.

El equipo que dirige Pablo Machín afronta el encuentro con once puntos más que su rival y con la tranquilidad que da el hecho de acumular cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota, con tres victorias y dos empates. De hecho, en estos momentos, el Girona se encuentra mucho más cerca de las posiciones que dan acceso a competiciones europeas que de los puestos de descenso a Segunda división.

Además, respecto al partido contra el Betis del sábado pasado, el técnico soriano cuenta con las novedades de Bernardo Espinosa, que se perdió el encuentro en el Benito Villamarín por sanción y de Pere Pons, que ya está recuperado de la lesión muscular que le impidió estar a disposición de Pablo Machín en los últimos tres encuentros.

Precisamente, el centrocampista gerundense es uno de los cuatro habituales de Pablo Machín que se encuentran a un solo paso de la quinta tarjeta amarilla y de la consecuente suspensión por un partido. Junto a él, también están apercibidos Juanpe, Aday Benítez y Àlex Granell, su compañero más habitual en el doble pivote rojiblanco.

Por delante del tándem Pere Pons - Àlex Granell, los titulares en la línea ofensiva serán, salvo sorpresa, el uruguayo Cristhian Stuani, Borja García y un Portu que llega en plena forma tras anotar un doblete en el encuentro frente al Betis. Tras trece jornadas de liga, el murciano suma ya cinco goles, tan solo tres menos de los que celebró la temporada pasada, la del ascenso del Girona a Primera división.

Abelardo debutará con un mermado Deportivo Alavés en Montilivi ante un rocoso Girona que no conoce la derrota en las últimas cuatro jornadas.

Los albiazules llegan a esta jornada en un mal momento, pero tras conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa del Rey con una contundente victoria ante el Getafe por 3-0.

El nuevo técnico babazorro no podrá elegir a su línea defensiva ya que, entre lesiones y sanciones, varios efectivos no podrán participar.

La enfermería está copada por jugadores importantes como Alexis Ruano, Carlos Vigaray, Héctor Hernández, Víctor Laguardia, Rubén Sobrino y Rubén Duarte, aunque éste último viajó ayer con la expedición.

Además no podrán jugar por sanción Manu García, Rodrigo Ely y Christian Santos.

Las múltiples ausencias en la zaga pueden provocar que debute esta temporada el canterano Martín Agirregabiria que ya se estrenó en Copa ante el Getafe como lateral derecho.

Con esta situación, Abelardo podría apostar con un sistema 4-2-3-1 similar al que venció con comodidad al Getafe, con una zaga formada por Martín, Guillermo Maripán, Adrián Diéguez y Alfonso Pedraza.

El doble pivote lo podrían componer Wakaso y Álvaro Medrán, mientras por las bandas actuarán Ibai Gómez y Burgui, con Bojan Krkic, que actuará de enlace con Munir El Haddadi.

Alineaciones probables:

. Girona: Bono; Pablo Maffeo, Juanpe, Bernardo Espinosa, Marc Muniesa, Aday Benítez o Johan Mojica; Pere Pons o David Timor, Àlex Granell, Borja García, Portu; y Cristhian Stuani.

. Alavés: Pacheco; Martín, Maripán, Diéguez, Pedraza; Medrán, Wakaso; Burgui, Bojan, Ibai; y Munir.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (comité Castellano-Manchego)

Estadio: Estadio Municipal de Montilivi.

Hora: 20:00 GMT.

---------------------------------------------------------------

Puestos: Girona (10º, 17 puntos); Alavés (20º, 6 puntos).

La clave: Ya con Abelardo Fernández en el banquillo, el Alavés tratará de dar continuidad a la buena imagen que mostró contra el Getafe la Copa del Rey en Montilivi, donde le espera un Girona que suma cinco jornadas sin conocer la derrota.

El dato: Si anota un tanto en el encuentro de mañana, el delantero uruguayo del Girona Cristhian Stuani alcanzará los 50 goles en Primera división. El Alavés sólo ha ganado una vez en Montilivi, hace 8 temporadas (0-1).

La frase: "Este partido vale mucho más que tres puntos", aseguró este domingo Pablo Machín, técnico del Girona.

Abelardo: "Si no se pudiera conseguir la permanencia no me habría embarcado en este proyecto"

El entorno: El de mañana será el primer encuentro que el Girona juega como local en un lunes en Primera división, algo que podría afectar a la afluencia de público. El albiazul Rubén Sobrino no podrá medirse a su exequipo por lesión.