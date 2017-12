Coutinho reconoce que estaba "interesado" en fichar por el Barcelona

El mediapunta brasileño Philippe Coutinho ha reconocido este jueves que el pasado verano estaba "interesado" en dejar el Liverpool y recalar en el Barcelona, y ha asegurado que desconoce lo que sucederá en el futuro.

Durante el mercado de traspasos veraniego, el conjunto de Anfield rechazó hasta tres cuantiosas ofertas del Barcelona por Coutinho, de 72 millones de libras (82 millones de euros), 90 millones (102) y 114 millones de libras (130 millones de euros). "No sé qué me deparará el futuro. Lo que suceda en enero lo conoceremos en enero; no sé si realizarán una oferta por mí", comentó el futbolista brasileño, quien a comienzos de este año firmó un nuevo y lucrativo contrato de cinco temporadas con el equipo inglés.

Tras perderse el arranque de curso por unos supuestos dolores de espalda, Coutinho se ha erigido como uno de los jugadores destacados del Liverpool en la primera mitad de campaña, con nueve goles en 13 encuentros, tres de ellos en la goleada del miércoles por la noche en la Liga de Campeones sobre el Spartak de Moscú (7-0).

"El pasado verano recibí una oferta de trabajo, algo que le puede pasar a cualquier empleado, y yo estaba interesado en ella. Como al final me quedé aquí, he jugado con todo mi deseo y mis ganas", reconoció el astro brasileño.

"Pasaron muchas cosas en verano, pero mi ilusión es la de seguir jugando y seguir haciéndolo bien allá dónde sea: eso no ha cambiado. Ahora estoy aquí (en el Liverpool) y me quedan muchos partidos para intentar ayudar al equipo. Siempre intento hacerlo lo mejor posible, respetando el escudo y a los aficionados", apuntó.

Coutinho, que el miércoles capitaneó al Liverpool en el duelo contra el Spartak Moscú, ha formado una sociedad en la punta del ataque del equipo inglés junto con su compatriota Roberto Firmino, el egipcio Mohamed Salah y el senegalés Sadio Mané que se ha ganado los elogios del mundo futbolístico, que los han comenzado a denominar como los '4 Fantásticos'.