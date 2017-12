El ranking de las 50 personas más odiadas en el fútbol de la historia

La revista Four Four Two ha realizado un curioso ranking en el que enumera a los 50 personas más odiadas de toda la historia del fútbol.

Y muchos de ellos resultarán conocidos, como el número 50, en poder de Sergio Ramos, cuya revista le dedica calificativos como "Villano de la pantomima", "ridículo" o "Supervillano sinvergüenza".

También se encuentran en la lista jugadores como Busquets, Diego Costa, Cristiano Ronaldo o Luis Suárez. ¿el número uno de la lista? Entra aquí para descubrirlo...