El paraguayo Jesús Medina ficha por el New York City

El paraguayo Jesús Medina ficha por el New York City

Redacción deportes, 31 dic (EFE).- El paraguayo Jesús Medina, centrocampista ofensivo que procede del Libertad, ha fichado por el New York City, según ha anunciado el club de la MLS.

Este hizo pública su primera incorporación de 2018 a nivel mundial, cuando el reloj marcaba la medianoche del 1 de enero de 2018 por primera vez en el planeta en Samoa, Kiribati y la Isla de Navidad .

Aunque el fichaje aún está pendiente de completar toda la documentación, el New York City y Medina han firmado un contrato para las cuatro próximas temporadas.

"Es una sensación única, siempre he querido jugar en un gran club como el New York City FC que está apostando por hacer grandes cosas. Para mí es un privilegio estar aquí", aseguró el paraguayo a la web del conjunto neoyorquino.

"Claudio Reyna habló conmigo y me dijo cosas buenas del club y de la liga. Después tomé la decisión que quería venir aquí para poder seguir creciendo como jugador y como persona", dijo Medina, quien también valoró el hecho de tener a un técnico como Patrick Vieira, "que fue campeón del mundo con Francia". "Creo que entrenar con Patrick será una gran experiencia para mí siendo joven; me va ayudar a crecer mucho como jugador y me va enseñar mucho", apostilló.

Medina debutó con el Libertad con quince años. Desde entonces ha disputado 74 partidos, ha marcado 17 goles y ha jugado en 14 ocasiones en la competición continental sudamericana, ayudando a Libertad a alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana en 2017. Incluso este año debutó con la selección absoluta tras pasar por las inferiores.

Vieira indicó que Medina tenía un "talento especial" que puede ayudar con goles y asistencias a su nuevo equipo, a pesar de su juventud.

"Estamos realmente encantados de que hayamos logrado traer a Jesús al club porque creemos que es un talento especial. No nos fijamos en la edad cuando identificamos a los jugadores que queremos traer a este club de fútbol, solo miramos el talento", comentó el francés, quien recordó que "obviamente, cualquier jugador joven necesitará tiempo para adaptarse y habrá algunas partes de su juego que necesitará desarrollar, pero creo que tenemos la estructura adecuada en NYCFC para ayudarle a hacerlo; le haremos sentir como si estuviera en su casa".

"Jesús tiene talento, tiene ritmo, es un buen driblador, y es alguien que también puede asistir y marcar goles. Para ser un jugador tan joven, tiene una personalidad realmente fuerte y creo que será una gran incorporación", agregó.

El director deportivo del New York City, Claudio Reyna, explicó que "Jesús es un jugador atacante con talento que puede jugar como extremo o número 10 y que encajará muy bien en nuestro sistema y estilo de juego".

"Es un jugador técnico zurdo con un rápido cambio de ritmo, que puede marcar y crear goles para sus compañeros de equipo. Jesús tiene muchas cualidades y combinado con su ética de trabajo será una gran incorporación a nuestro club", aseguró.