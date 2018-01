La UEFA sortea el día 24 su Liga Naciones, que ofrece "más interés y atractivo"

El sorteo de la primera edición de la Liga de Naciones, el próximo miércoles día 24 en Lausana (Suiza), pondrá en marcha la primera edición de "una competición real, con más atractivo e interés" para los aficionados, que persigue "mejorar la calidad y el nivel del juego".

Con estos objetivos y con la utilización de las fechas reservadas para amistosos en el calendario internacional, la UEFA pone en marcha un torneo que ofrecerá "partidos muy competitivos", según declaró en una entrevista con EFE el secretario general adjunto y director de competiciones del organismo, Giorgio Marchetti.

"Nuestro objetivo es mejorar la calidad y el nivel del juego. En el calendario internacional tenemos fechas para partidos de clasificación y amistosos y algunos amistosos no tenían mucho sentido. La idea era utilizar esas mismas fechas y jugar en ellas la Liga de Naciones que es una competición real con más atractivo y más interés para los aficionados en toda Europa y en todo el mundo", explicó Marchetti.

En su opinión, "el fútbol es un deporte y el sentido del deporte es jugar y competir por algo". "Un partido de fútbol sin una expectativa y sin nada en juego pierde interés, pero si juegas por ganar puntos en tu grupo, o para quedar primero, o por mejorar tu condición de cabeza de serie en el siguiente sorteo sí es interesante", dijo al referirse a los motivos para la creación de la Liga de Naciones.

El directivo de la UEFA insistió en que la puesta en marcha de la nueva competición de selecciones "no pretende alterar el calendario internacional ni incluir más partidos, sino aprovechar las fechas de los encuentros amistosos para jugar esta competición".

"No va a alterar los calendarios de las ligas domésticas. Los partidos amistosos no desaparecerán totalmente porque en la Liga de Naciones hay grupos con más selecciones que otros y se jugarán amistosos. El modo de juego no es difícil, es un sistema igual que el de las ligas nacionales como LaLiga, con promociones y descensos", indicó.

Marchetti detalló que la competición tendrá cuatro niveles y en el 1 estarán "las selecciones con el ránking más alto, que se distribuirán en cuatro grupos A, B, C y D. Los cuatro ganadores de estos grupos jugarán la final el año que viene y los últimos serán relegados a la liga B". "Exactamente como en la Liga", precisó.

Las 55 asociaciones europeas participarán en la Liga de Naciones, que jugará su primera fase entre septiembre y noviembre de este año, y la fase final en junio 2019, en una sede que se decidirá el próximo noviembre, cuando se acabe la fase inicial, "en principio en uno de los países que jugarán por el título", anunció Marchetti.

También recordó que la Liga de Naciones "es otra oportunidad de clasificación para la Eurocopa 2020, además de los play-offs". "Después del Mundial empezaremos a jugar la Liga de Naciones y posteriormente haremos el sorteo de grupos para la clasificación para la Eurocopa que se jugará en 2019. Cuando acabemos esta fase vendrán los play-offs y los jugarán los mejores equipos de la Liga de Naciones que no hayan ganado la plaza", detalló.

Giorgio Marchetti comentó también que el primer sorteo de la competición, que dirigirá el próximo miércoles 24, "será un sorteo típico, con cabezas de serie, en el que se procederá liga a liga para componer éstas, similar al de la Eurocopa".

"La UEFA hará una venta centralizada de los derechos de televisión de la Liga de Naciones y los partidos se jugarán de acuerdo al concepto de la 'semana del fútbol' para permitir a los aficionados ver más partidos y más equipos en acción. Esperamos que a los aficionados les guste, que vengan a disfrutar de una competición con partidos muy competitivos y que se diviertan", concluyó Marchetti.