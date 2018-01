El París Saint Germain tumba al Guingamp y avanza a octavos

El París Saint Germain plasmó su superioridad ante el Guingamp (4-2) y selló su clasificación para los octavos de final de la Copa de Francia igual que el Montpellier y Les Herbers, que eliminaron al Lorient y al Saint Lo Manche, respectivamente.

El conjunto parisino, vigente campeón y el equipo con más trofeos, once además de otras cuatro finales, careció de contratiempos a pesar de jugar con un once con varios suplentes y sin Neymar ni Kylian Mbappé, sus dos grandes estrellas.

Antes de la media hora ya tenía dos tantos de ventaja en el encuentro disputado en el Parque de los Príncipes. Adrien Rabiot abrió la cuenta en el 21' y un autogol de Lucas Deaux situó el choque con 2-0. No obstante, el Guingamp, noveno en la Ligue 1, acortó distancias en el 33' gracias a Marcus Thuram, que anotó de penalti.

En la segunda parte, Javier Pastore amplió la renta parisina y, de nuevo desde los once metros, Yeni N'Gbakoto mantuvo las expectativas visitantes a diez minutos del final. El campeón sentenció definitivamente la eliminatoria con el gol de Marquinhos a un minuto del final.

El París Saint Germain afrontó el partido de la Copa de Francia con el siguiente once: Trapp; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Yuri; Pastore, Lo Celso, Rabiot; Di María, Draxler y Cavani. En la segunda parte, Christopher Nkunku sustituyó a Julian Draxler.

Además, el Montpellier también logró su clasificación al imponerse (4-3) al Lorient, de la Ligue-2, con el doblete de Rodrigue Casimir Ninga al que se sumó el de Solomon Samba e Isaac Mbenca. Les Herbiers, de tercera categoría, se situó en octavos al ganar a domicilio al Saint Lo Manche, de quinta (1-2).