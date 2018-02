Lopetegui: "Estoy seguro de que los jugadores llegarán a Rusia a un nivel alto"

El seleccionador español de fútbol, Julen Lopetegui, destacó el rendimiento "óptimo" de los jugadores españoles y mostró su confianza en que llegaran al mejor nivel a la hora de hacer la lista de 23 que viajará a Rusia para la disputa del Mundial.

"El rendimiento de los jugadores españoles es óptimo y estoy seguro de que llegarán a un nivel alto", señaló.

Lopetegui asistió al acto promoción de 'Alcachofas Solidarias', realizado en el Corte Inglés de Castellana, que destinará un 10 por ciento de las ventas de este producto, facilitado por la empresa 'El monarca', al proyecto 'Primera Noticia', enfocado a apoyar a los padres que tienen un bebé con síndrome de Down.

Todo lo que podamos ayudar y apoyar actos solidarios como este en favor de gente que lo necesita es importante. Desde el mundo de fútbol tenemos que estar siempre", destacó.

Lopetegui se refirió también a la actualidad de la selección: "Prefiero que los jugadores estén sanos y que jueguen el mayor numero de minutos posible en todos sus equipos porque esto hace que los jugadores lleguen en las mejores condiciones".

"Siempre es bueno que un jugador que ha estado y puede estar tenga esa ventana competitiva", señaló sobre la marcha de Gerard Deulofeu al Watford inglés en busca de minutos.

Preguntado por la lista de 23 jugadores que acudirá con España al Mundial de Rusia no quiso dar nombres: "Vale de poco hablar ahora de eso. Estamos pendientes de nuestros futbolistas y tenemos una ventana competitiva en marzo muy bonita de máxima exigencia competitiva como son Alemania y Argentina y trataremos de preparar e Mundial de la mejor forma posible".

Sobre su renovación al frente de la selección española, Julen se mostró tranquilo: "Ellos han mostrado su voluntad y yo también. A partir de ahí hablaremos y buscaremos sin ningún problema una solución".

Para finalizar no quiso valorar la marcha de Íñigo Martínez al Athletic Club de Bilbao procedente de la Real Sociedad: "No tengo mucho que añadir al respecto. El mercado da esas posibilidades y siempre que un equipo lo haga dentro de la legalidad no tengo nada que decir al respecto".