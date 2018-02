Marcelino: "Mestalla reúne todo para acoger una gran final"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, aseguró este sábado que le parecería muy bien que Mestalla acogiera la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla, aunque confesó que sería "un disgustillo" por el hecho de no haber conseguido jugarla.

"Me parecería muy bien que Mestalla fuera la sede de la Copa. Vería la final aquí, sería un disgustillo por no estar pero vería un buen espectáculo. Me parece fenomenal, me pillaría cerca. El campo reúne todas las características para ver una gran final", dijo Marcelino en la rueda de prensa previa al partido del próximo domingo ante el Levante.

Según han informado varios medios de comunicación, el Valencia ha ofrecido Mestalla para que acoja la final de la Copa del Rey, aunque la decisión no está tomada todavía.

El entrenador del Valencia se refirió también a la reciente eliminación ante el Barcelona en las semifinales de Copa y descartó que el objetivo del Valencia hubiera sido ganar el torneo.

"El objetivo era llegar lo más lejos posible, no llegar a la final y ganarla. Siempre dijimos que íbamos a disputarla y llegar lo más lejos, pero el Barcelona evitó jugar la final y tener una gran ilusión", finalizó.