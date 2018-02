El Barcelona, dos temporadas sin penaltis en contra.

Tras el empate ante el Getafe, se hizo definitivo un dato bastante significativo sobre el club blaugrana. Y es que el Barcelona lleva 76 jornadas seguidas de Liga sin que el árbitro le pite un penalti en contra, lo que equivale a dos temporadas completas.

Para ver a un portero culé defendiendo una pena máxima, tenemos que remontarnos al 14 de febrero de 2016, cuando el Celta visitó el Camp Nou. Entonces, el árbitro Alejandro José Hernández Hernández señaló los once metros tras una falta en el área del lateral barcelonista Jordi Alba al ex del Celta y ahora punta del Deportivo Alavés John Guidetti. El sueco fue el encargado de transformar la acción en gol, lo cual no impidió que los blaugrana derrotaran a los de Vigo con un contundente 6-1.

Entre ese momento y ahora, el Barcelona ha conquistado la liga de la 2015/2016, quedó segundo en la 2016/2017 y va camino de levantar el trofeo en la presente temporada, con el Atlético de Madrid como su más inmediato perseguidor con siete puntos de desventaja. En todo ese tiempo, ningún 'trencilla' ha visto una acción merecedora de penalti en el área barcelonista, aunque no han faltado ocasiones en las que medios de comunicación y aficionados de equipos rivales han visto una cierta permisividad en el rectángulo del portero Ter Stegen con las acciones de jugadores como Gerard Piqué, Jordi Alba, Samuel Umtiti o el ex central culé Javier Mascherano.

En todo ese período de dos temporadas, se han señalado 224 penaltis en Primera División. Los equipos más penalizados en ese tiempo han sido Valencia y Celta de Vigo, con 18, seguidos de la Real Sociedad, con 16.

Pero hay más. En todo 2017, al Barcelona le pitaron 15 penaltis a favor entre todas las competiciones y solo uno en contra, precisamente a favor del Atlético de Madrid en Copa. También es destacable que en los últimos 105 partidos de la competición doméstica, el Barcelona solo ha sufrido el penalti del Celta. Ninguno más. Estos hechos, sin duda, ponen en el punto de mira al estamento arbitral dirigido por Sánchez Arminio.

Este fenómeno, además, ayuda a que el conjunto entrenado por Ernesto Valverde sea el menos goleado de LaLiga Santander, con once tantos encajados en 23 partidos. Por otro lado, los de Barcelona son además los que han marcado más goles, 60, dos de ellos de pena máxima.