Simeone: "Torres tiene un lugar que no lo cambiará un título o un gol más"

Madrid, 15 abr (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó hoy que Fernando Torres "es un icono" en el club rojiblanco, "haciendo goles o no, ganando títulos o no", y resaltó que tiene "un lugar en el club que no lo cambiará un título o un gol más" y que se lo ha ganado por "respeto" y por "trabajo".

"Fernando es un icono haciendo goles o no, ganando títulos o no. Él tiene un lugar en el club que no lo cambiará un título o un gol más. Él se lo ha ganado por el respeto, por el trabajo que siempre le ha dado y por el enganche que ha tenido siempre con el club", repasó el técnico después del 3-0 contra el Levante, que además supuso el gol cien del atacante madrileño en Primera División.

"Sobre todo, cuando yo le he llamado a Fernando para venir al Atlético le he dicho que quiero que venga como jugador de fútbol y no como ídolo. Es muy difícil equilibrar el sentimiento con lo que uno ve. Todos quieren más minutos", apuntó el técnico, que insistió que él apuesta por un jugador u otro dependiendo de las características que prevé de cada partido.

En ese sentido, explicó que contó con Fernando Torres como recambio de Diego Costa en el partido del pasado jueves de la Liga Europa frente al Sporting de Lisboa porque entendió que era un encuentro para él y que este domingo alineó de inicio a Kevin Gameiro porque, "como venía el Levante", el equipo podía "encontrar más situaciones combinativas" con el delantero francés.

"Pero esto a la gente no le importa. Me siento contento de haberlo ayudado a volver a vivir todas estas situaciones que está viviendo", expuso.