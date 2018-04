The Strongest quiere alejar de la pelea al Atlético Tucumán

El The Strongest boliviano, del entrenador venezolano César Farías, buscará el miércoles su segunda victoria en la Copa Libertadores y dejar fuera de la pelea por la clasificación al colista del Grupo C, el argentino Atlético Tucumán.

El Tigre de Farías está obligado a ganar, consciente de que un empate o una derrota podría quitarle gran parte de posibilidad de dar pelea al Libertad paraguayo y al Peñarol uruguayo, actuales líderes de la serie.

El The Strongest no contará con el defensor ecuatoriano Edison Carcelén, una de sus principales figuras, que salió expulsado en el partido que perdió 3-0 ante el Libertad paraguayo, y su reemplazo podría ser el boliviano Gabriel Valverde.

El equipo boliviano llega al duelo por la Copa con el alivio de haberse reencontrado el sábado pasado con la victoria a costa del Royal Pari, al que venció 0-2 por el campeonato boliviano.

Así rompió la mala racha de un mes en el que cosechó cuatro derrotas, sin contar aquella por la Libertadores.

El venezolano dispuso un intenso trabajo físico la pasada semana para nivelar el rendimiento de sus jugadores y afrontar la exigencia de las dos competiciones, aspecto que mejoró en algo el nivel pese a que todavía la definición y el juego de conjunto son una deuda con su parcialidad.

Para los argentinos la obligación de enderezar su campaña es cada vez mayor y parte de esa exigencia tiene que ver con robar algún punto, mejor si son tres, en su visita a los 3.600 metros de altitud del estadio Hernando Siles de La Paz.

El equipo del entrenador argentino Ricardo Zielinski no ha logrado puntuar en los dos partidos que jugó y ha acumulado dos derrotas, una de local ante el Libertad y la otra de visitante ante el Peñarol.

No obstante, la realidad de los tucumanos en el torneo local es distinta pues ganaron su último partido 1-2 en su visita al Gimnasia, rival ante el que reservó a varios de sus habituales titulares para el choque en La Paz.

Con la última victoria en el campeonato argentino, llevan cuatro partidos sin perder y se perfilan como un rival duro que disputará gran parte de sus posibilidades de clasificación ante los "atigrados".

Zielinski podrá contar con todos sus jugadores para el duelo ante los aurinegros bolivianos.

El líder del Grupo C es el Libertad con 6 puntos, al que siguen el Peñarol uruguayo y el The Strongest con 3, y en la última posición el Atlético Tucumán que no consiguió puntuar.

- Posibles alineaciones:

The Strongest: José Peñarrieta; Maximiliano Ortiz, Gabriel Valverde, Fernando Martelli, Marvin Bejarano; Rudy Cardozo, Raúl Castro, Diego Wayar, Jhasmani Campos; Pablo Escobar y Edis Ibargüen.

Entrenador: César Farías

Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Cristian Villagra, Rafael García, Mauro Osores, Gabriel Risso ; Guillermo Acosta, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro; Luis Rodríguez, Javier Toledo y Gervasio Núñez.

Entrenador: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Julio Bascuñán (CHI).

Horario: 18:15 (22:15 GMT).

Estadio: Hernando Siles de La Paz.