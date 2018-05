0-0. Tucumán resiste con 10 y se mete en octavos con Libertad

Asunción, 17 may (EFE).-El Atlético Tucumán se clasificó este jueves a los octavos de final de la Copa Libertadores al sustraer con diez jugadores un meritorio empate sin goles de la cancha del Libertad, el primero del Grupo C, que completaron los eliminados Peñarol y The Strongest.

El Atlético Tucumán perdió a los 39 minutos por expulsión directa al portero Alejandro 'el Oso' Sánchez por dura afuera del área sobre Antonio Bareiro. Y del banquillo tuvo que llamar al cuarto portero en la línea de sucesión.

Con el empate, el Libertad terminó con 13 puntos como líder del Grupo C. El Tucumán sumó 10 y de nada sirvió la victoria a esa misma hora por 2-0 del Peñarol sobre The Strongest, pues los uruguayos quedaron en el tercer puesto con 9 y los bolivianos fueron colistas con 3.

La expulsión de 'el Oso' Sánchez obligó al entrenador Ricardo Zielinski a enviar a la cancha al debutante Franco Pizzicanella, de 21 años, y a sacrificar al central Gervasio Núñez.

Con Pizzicanella entre los tres palos, Santiago Salcedo ejecutó con peligro la falta que terminó con el balón explotando en el vertical derecho.

Hasta entonces Tucumán estaba conteniendo a un Libertad que creó alguna jugada aislada de peligro, pero sin pisar el acelerador y reservando fuerzas.

La expulsión de Sánchez puso las cosas más fáciles a Libertad, que sin embargo jugó de forma aletargada y solo tuvo destellos en las botas de Bareiro y de Sergio Aquino, los mejores de los paraguayos.

Tucumán, alentado por unos 3.000 seguidores, supo sacar fuerzas de flaqueza y neutralizar a Libertad en una labor en la que destacó Luis 'la Pulga' Rodríguez, el más efectivo de los argentinos y un pulmón ante la inferioridad numérica de su equipo.

- Ficha técnica:

0. Libertad: Carlos Servín; Alan Benítez, Paulo Da Silva, Luis Cardozo, Salustiano Candia; Antolín Alcaraz (m.50, David Mendieta) Cristian Riveros, Sergio Aquino, Antonio Bareiro; Santiago Salcedo y Óscar Cardozo (m.65, Wilson Leiva).

Entrenador: Aldo Bobadilla

0. Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Nicolás Romat, Yonathan Cabral, Rafael García, Gabriel Risso Patrol; Luis Rodríguez (m.76, Dayo Varona), Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Nery Leyes, Gervasio Núñez (m.42, Franco Pizzicanella); y Leandro Díaz (m.60, Francisco Grahl).

Entrenador: Ricardo Zielinski.

Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio expulsó con roja directa al arquero Sánchez (m.39), y amonestó ...

Estadio: partido de la sexta y última jornada del Grupo C de la Copa Libertadores jugado en el estadio Nicolás Leoz, en Asunción.