Nadal: "Es el momento de disfrutar"

El español Rafa Nadal, que se coronó este domingo por octava vez en el Masters 1.000 de Roma, aseguró que es el momento de disfrutar de su nueva conquista y que pensará más adelante en el Roland Garros. Nadal triunfó por 6-1, 1-6 y 6-3 contra el alemán Alexander Zverev en una final intensa que fue interrumpida dos veces por la lluvia, y celebró su 32 título Masters 1.000, lo que le permitirá además recuperar desde el lunes la primera posición en el ránking mundial.

"Hoy es el momento de disfrutar, significa mucho. Ahora tendremos tiempo para hablar de París. Allí el campo es distinto, la pelota es distinta, las condiciones son distintas", afirmó un satisfecho Nadal en la rueda de prensa organizada al finalizar el partido. "No creo que lo que ha pasado hoy cambie algo con respecto a lo que puede pasar en París, pero ganar siempre es ganar y las victorias ayudan más que las derrotas", agregó, preguntado sobre si necesitaba este triunfo para llegar con más confianza al Roland Garros.

La final de este domingo fue interrumpida por lluvia cuando Zverev estaba por delante 3-1 en el tercer parcial y, al regresar a la pista, Nadal remontó con un contundente parcial de 5-0 para destronar al alemán, vigente campeón del torneo. "Cuando empezó a llover no pensé que la lluvia me ayudaría. Es verdad, podemos decir que me ha ayudado, pero yo volví al campo con las ideas claras en términos de táctica, decisiones. También tuve un poquito de suerte porque recuperé inmediatamente la rotura", declaró.

El mallorquín consideró además que el nivel de juego expresado en el primer parcial, ganado 6-1, fue uno de los mejores de su carrera, porque, consideró, consiguió hacer todo lo que deseaba. También elogió a Zverev, que a sus 21 años ya luce tres títulos Masters 1.000 en su palmarés, y se mostró convencido de que el de Hamburgo tiene un brillante futuro por delante.