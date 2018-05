El PSG habla con el brasileño del Leverkusen Wendell para su posible fichaje

El París Saint Germain (PSG) se ha puesto en contacto con el lateral brasileño del Leverkusen Wendell para su posible fichaje, una operación que podría situarse en torno a una veintena de millones de euros, publicó este lunes L'Équipe.

El Leverkusen, que ha terminado en quinta posición la liga alemana, estaría dispuesto a ceder a este jugador de 24 años, y con el que tiene contrato hasta 2021, si recibiera una oferta satisfactoria, según el diario deportivo francés.

Estas revelaciones se han hecho públicas un día después de la presentación oficial en París del nuevo entrenador del PSG, el alemán Thomas Tuchel, que viene a sustituir al español Unai Emery, y cuyo principal reto será la Liga de Campeones.

Wendell, que ha jugado 146 partidos con el Leverkusen desde que en 2014 llegó a Alemania procedente del Gremio Porto Alegre, tiene experiencia en esa competición europea, en la que ha disputado 18 encuentros.

Tuchel se mostró ayer muy diplomático cuando le preguntaron sobre proyectos de fichajes, y dijo que con la plantilla actual se da por satisfecho, sin excluir la posibilidad de buscar un refuerzo exterior una vez que tenga un conocimiento más profundo del club.

Pero para L'Équipe, la contratación de un lateral izquierdo es prioritaria para el equipo francés y Wendel es una de las pistas en las que se trabaja.

El PSG tiene un obstáculo mayúsculo antes de proceder a nuevos fichajes y es la posibilidad de ser sancionado por la UEFA por no haber respetado el juego limpio financiero en razón de las compras multimillonarias, en particular de Neymar y Mbappé, que no se han visto respaldadas por ingresos equivalentes.