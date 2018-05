Thorgan Hazard: "El Sevilla es un gran club"

El internacional belga Thorgan Hazard, cuyo nombre suena para reforzar la plantilla del Sevilla la próxima temporada, alabó hoy la trayectoria del club hispalense en los últimos años, pero evitó aclarar si tras el Mundial de Rusia abandonará el Mönchengladbach alemán en el que milita actualmente.

"El Sevilla es un gran club, es un buen equipo que juega en lo alto de la tabla y en Europa casi todos los años. Es un gran club, pero el Mönchengladbach también", declaró el centrocampista, de 25 años, en los micrófonos de la cadena pública belga RTBF.

Thorgan Hazard ha disputado esta temporada 34 encuentros con el Mönchengladbach, club con el que ha sumado 11 goles y 9 asistencias y que ha terminado noveno en la Bundesliga, con lo que no disputará ninguna competición europea la próxima campaña.

"Por ahora no tengo ganas de hablar de un traspaso. Aún tengo cosas que hacer esta temporada. Después, ya veremos para la próxima. Aún tengo un contrato de dos años con mi club. Es una pena que no nos hayamos clasificado para Europa, pero me siento bien en este equipo y en esta liga", agregó.

El menor de los Hazard, hermano pequeño del jugador del Chelsea inglés Eden Hazard, se ve con opciones reales de disputar el Mundial de Rusia con los Diablos Rojos que dirige el español Roberto Martínez.

"Estoy contento de formar parte de la lista de 28. Ahora me toca trabajar para estar entre los 23", dijo el jugador, que ha lucido la elástica de la selección belga en ocho ocasiones.