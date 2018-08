El argentino Hugo Nervo reconoce que el Santos tiene mucho por mejorar

Torreón (México), 20 ago (EFE).- El defensa argentino Hugo Nervo, campeón del Santos Laguna del fútbol mexicano, reconoció hoy que aunque es el segundo de la clasificación del Apertura mexicano, su equipo aún le queda mucho por avanzar.

"Tenemos mucho por mejorar, ojalá sigamos por esta senda de victorias. Con el correr de los partidos vayamos perfeccionando el funcionamiento cada vez más", dijo el zaguero en una conferencia de prensa en Torreón, norte del país.

El Santos suma cuatro victorias, una derrota y 12 puntos, uno menos que el líder Cruz Azul.

"Nos vamos entendiendo más y mejor. El fútbol en todos los puestos es asociación, entonces nos debemos conocer y más en la defensa. Todos los días hablamos de lo que piensa cada uno, cómo marcar al rival y de a poco nos vamos conociendo más. Partido tras partido nos vamos sintiendo mejor", dijo.

El próximo miércoles, el Santos visitará al Tijuana en la sexta jornada del campeonato; al referirse al duelo, Nervo adelantó que será un partido difícil porque el rival posee un gran nivel y de local será peligroso.

"Es un gran equipo y lo viene demostrando desde que está en la primera división; lo he seguido mucho y conozco a muchos jugadores porque son argentino. También al técnico Diego Cooca, a quien le tengo aprecio. Va a ser difícil, ellos se hacen fuertes en su casa", explicó.

Nervo llegó al Santos para sustituir a su compatriota Carlos Izquierdoz, capitán del conjunto y líder de la zaga hasta que emigró al Boca Juniors de su país.

El jugador evitó comparaciones con su antecesor porque, según dijo, cada jugador tiene sus propias características y su objetivo es dar lo máximo en la cancha y ayudar a la armonía en el vestuario.

"No me interesa si se habla de mi, me intereso más por el vestuario porque si allí todo está bien, el equipo igual lo estará. Trato de mejorar cada día y ojalá sigamos bien", concluyó.

Después de vencer por 3-1 a los Tigres UANL, el Santos hizo hoy trabajo regenerativo y mañana hará su último entrenamiento antes del duelo ante Tijuana el miércoles.