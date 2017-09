Duelo de ´Deportivos´, deprimidos y con urgencias en Riazor

A Coruña/Vitoria, 19 sep (EFE).- El Deportivo de La Coruña y el Deportivo Alavés medirán sus depresiones y urgencias este miércoles en el estadio Riazor, al que ambos llegan en las posiciones de descenso de LaLiga Santander tras un pésimo arranque de temporada, más grave aún en el caso del conjunto vitoriano, que ha cambiado de entrenador para reaccionar.

El equipo más goleado de la categoría, el Dépor, que cayó este lunes a zona de descenso por la victoria del Espanyol ante el Celta de Vigo (2-1), recibirá la visita del único que tiene todavía a cero la cuenta de puntos y de goles a favor (el Málaga tampoco ha puntuado, pero sí ha marcado).

Los locales no firmaban un inicio de temporada tan malo desde hace casi medio siglo (temporada 1968-69), cuando tuvieron un pleno de derrotas en las cuatro primeras jornadas.

Por ahora solo han sido capaces de sumar un punto, el que consiguieron ante el Levante a domicilio (2-2), y en Riazor han cosechado dos derrotas, ambas con un manojo de goles en contra: 0-3 ante el Real Madrid en la primera jornada y 2-4 frente a la Real Sociedad en la tercera.

El traspié del pasado sábado ante el Betis (2-1) ha agravado la situación del equipo coruñés y su entrenador, Pepe Mel, llega cuestionado a la cita con el Alavés: en diecinueve partidos con el Deportivo ha logrado cuatro triunfos y seis empates y ha sufrido nueve derrotas.

El preparador blanquiazul, que ha programado el último entrenamiento a puerta cerrada en el mismo escenario del partido, tiene las bajas confirmadas de los lesionados Rubén Martínez, Pedro Mosquera, Carles Gil y el belga Zakaria Bakkali, así como la duda del brasileño Sidnei Rechel, al que descartó por decisión técnica ante el Betis y que arrastra molestias en la rodilla.

La alineación presenta dudas en el centro de la zaga, pendientes de la evolución de Sidnei, el lateral izquierdo (Navarro o Luisinho), el centro del campo, con opciones para el uruguayo Fede Valverde, la banda derecha, a la que puede volver Bruno Gama, y la punta del ataque, a la que aspira Lucas Pérez.

Por su parte, los vitorianos, con cero puntos y ningún gol a favor, afrontan su primer encuentro después de la destitución de Luis Zubeldía como entrenador.

Uno de sus asistentes, Javier Cabello, realiza las funciones de técnico interino y, si nada cambia a última hora, dirigirá al plantel albiazul en Galicia en un partido muy importante para los intereses de futuro de la escuadra vasca.

Siete goles encajados y ninguno anotado, además de las sensaciones transmitidas por el equipo, son los guarismos que han provocado que Zubeldía fuese el primer entrenador destituido en Primera División.

Así, Cabello tendrá la difícil papeleta de intentar hacer que el equipo babazorro regrese de La Coruña con un botín suficiente que permita cambiar la perspectiva de la afición alavesista.

Para ello, el preparador valenciano no podrá contar con Héctor Hernández ni Víctor Laguardia por lesión, a los que probablemente se unirá Bojan Krkic por unas molestias musculares en los isquiotibiales, que le impidieron concluir el anterior encuentro entre el Alavés y el Villarreal.

Es probable que el entrenador "en funciones" del equipo vasco plantee un partido con diferentes cambios en el once titular al que podría regresar el capitán Manu García junto a Wakaso y Álvaro Medrán en el centro del campo.

En este choque también es posible que debute el central chileno Guillermo Maripán para ocupar el eje de la zaga en lugar de Alexis Ruano.

Alineaciones probables:

Deportivo de La Coruña: Pantilimon; Juanfran, Schär, Sidnei o Arribas, Luisinho; Fede Valverde, Guilherme, Borges, Bruno Gama; Adrián López y Andone.

Deportivo Alavés: Pacheco; Vigaray, Ely, Alexis o Maripán, Pedraza; Tomás Pina o Manu García, Medrán, Wakaso; Ibai, Burgui y Munir.

Árbitro: Medié Jiménez, del colegio catalán.

Campo: Estadio Abanca Riazor.

Hora: 21.00

-------------------------------------------------------------

Puestos: Deportivo (18º 1 punto). Alavés (20º 0 puntos).

La clave: Las urgencias de los dos equipos les pueden pasar factura en el terreno de juego en forma de nervios.

El dato: La peor defensa, la del conjunto coruñés, recibe al peor ataque, el del Alavés. El Deportivo, el equipo más goleado de Primera, no iniciaba tan mal una temporada en la máxima categoría desde la 1968-69 (pleno de derrotas). El Alavés es el único de Primera y Segunda que no ha marcado.

La frase: Borges: ""No hay que buscar causas sino soluciones. Hay que tener calma y hay que saber llevar los malos resultados cuando se dan, hay que estar preocupados pero no alarmados".

El entorno: El inicio de temporada del Deportivo ha generado dudas y nerviosismo en la afición del conjunto coruñés.