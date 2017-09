Zidane: "Ceballos ha demostrado que puede estar aquí"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha manifestado este sábado tras la victoria de su equipo por 1-2 ante el Alavés, que la escuadra blanca no vive "un momento brillante" y tiene que "aguantar".

"Me alegro por Dani (Ceballos) porque ha tenido la oportunidad hoy y lo ha hecho bien. Además de los dos goles ha hecho un gran partido y ha demostrado que puede estar aquí", ha dicho el técnico.

El preparador galo ha explicado que "es importante tener ocasiones de gol", pero ha reconocido que tal y como transcurrido el partido "es poco meter dos goles".

"Lo más importante era ganar y sacar los tres puntos", ha comentado el madridista que ha destacado que el Alavés es un equipo que juega bien en su campo.

"No creo que el equipo juegue más cómodo lejos del Bernabéu. Ahora tenemos que pensar en el martes y cambiar la dinámica ante el Espanyol", ha valorado.

El francés ha descartado a Theo Hernández para el partido del martes de Champions League y aunque ha admitido que "son muchos partidos" para Dani Carvajal -ha jugado todos los encuentros desde el inicio de temporada- ha señalado tienen "muchos lesionados" y no pueden hacer muchos cambios. "Podemos rotar y lo seguiré haciendo pero no podemos cambiar muchos jugadores", ha sostenido.

A pesar de que Critiano Ronaldo no marcado por segundo encuentro consecutivo, Zidane ha opinado que el portugués está "como siempre a pesar de no marcar".

"Ha tenido ocasiones para hacerlo y marcará la diferencia", ha zanjado el técnico que ha salido en defensa del delantero luso.

"Me gusta la posición de Cristiano como nueve, podemos jugar con diferentes dibujos y él puede jugar en muchas posiciones del campo", ha añadido.

El entrenador del Real Madrid ha reconocido que con los dos balones que ha estrellado el Alavés en el poste en la segunda parte, se les podía haber escapado la victoria.