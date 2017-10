Manu García: "La salvación pasa por Mendizorroza, tiene que ser un fortín"

El capitán del Deportivo Alavés, Manu García, ha asegurado hoy que "la salvación -mantener la categoría- pasa por Mendizorroza" y que el estadio albiazul "tiene que ser un fortín", en referencia a que los equipos deben tener dificultades para llevarse los puntos.

El futbolista vitoriano ha explicado en rueda de prensa que el plantel babazorro depende de sí mismo, al tiempo que espera "un gran Alavés" ante la Real Sociedad este sábado.

Ha reconocido que la victoria de la pasada jornada ante el Levante, después de seis derrotas consecutivas, les dio "mucha confianza y tranquilidad" porque con la racha que llevaban se les hacía "muy difícil el día a día y volver a trabajar".

"Hicimos lo que el 'míster' nos mandó, vimos que obtuvimos resultados y eso al jugador le da autoestima, lo que nos ha permitido tener dos buenas semanas de preparación", ha señalado García.

"Estamos en otro estado de ánimo y podemos hacer un gran partido ante la Real", ha añadido.

Además, ha indicado que se debe "seguir la línea" que tuvieron ante el Levante, pero espera que el equipo tenga "una evolución" y sea "capaz de crecer".

En este sentido, Manu ha admitido que en Valencia fueron un equipo "más sólido" pero que en la faceta ofensiva les faltó "control en fases del partido".

Respecto a su próximo rival, la Real Sociedad, el veterano jugador alavesista que vive su segunda temporada en Primera División, ha avisado de que el conjunto donostiarra "trabaja con el mismo entrenador desde hace varias temporadas, ha cambiado poco y ha incorporado jugadores de calidad que le han hecho subir el nivel".

"Empezó la liga de una manera tremenda y sin embargo se ha encontrado ahora en un bache de resultados, aunque tiene una gran capacidad ofensiva", ha advertido.

Manu ha apuntado que la Real "fue muy sólida la temporada pasada, con un juego muy atractivo y ofensivo", pero ha destacado que si su equipo no recibe goles, tendrá "opciones" de ganar porque tiene "gente de calidad".

"Será un reto hacerlo ante la Real" porque acaban de meter muchos goles", ha matizado.

Preguntado por el inicio de temporada en el que el equipo no ha podido puntuar en casa, García ha manifestado que "el calendario puede marcar trayectorias" y les ha puesto "rivales complicados en casa" ante los que no han podido puntuar.

"Todos los jugadores tendremos nuestro momento y tenemos que aportar cuando el entrenador lo requiera. Todos somos básicos", ha concluido.