Un mejorado Alavés recibe a una irregular Real Sociedad en su primer derbi

Vitoria, 13 oct (EFE).- Un mejorado Deportivo Alavés recibirá mañana a una irregular Real Sociedad en el primer derbi vasco del curso para ambos equipos que se disputará en el estadio de Mendizorroza que vestirá sus mejores galas.

Tras el parón liguero por los compromisos internacionales, el equipo de Gianni De Biasi regresa a la competición con una importante inyección de moral, después de conseguir su primer triunfo del curso ante el Levante (0-2) la pasada jornada.

Siete jornadas ha tardado el conjunto vitoriano en conseguir los primeros puntos del curso después de seis derrotas consecutivas con sólo un gol a favor y un cambio de entrenador que ha modificado la puesta en escena de los albiazules.

No se esperan muchos cambios para este partido por parte del preparador italiano que probablemente apostará por gran parte de los jugadores que se midieron al Levante.

Una de las novedades podría estar en las posiciones ofensivas, donde Bojan Krkic, recuperado de su lesión, es una de las bazas para asociarse con Munir e intentar marcar gol a una Real Sociedad que llega como uno de los equipos más goleados de LaLiga Santander.

Héctor Hérnandez y Víctor Laguardia verán el derbi desde la grada ya que continúan sus respectivos procesos de recuperación, mientras que Tomás Pina que ha sufrido molestias físicas durante los últimos días, podría estar disponible para el técnico transalpino.

El Alavés intentará continuar con su particular racha ante el equipo donostiarra, que señala que en los últimos 11 encuentros disputados en Mendizorroza desde el curso 1963-64 sólo ha perdido un partido y ha empatado otro.

Para ello, De Biasi alineará un equipo similar al que venció en Valencia ante el Levante, que estuvo compuesto por Pacheco en la portería y una línea defensiva de cuatro jugadores a la que podría regresar Carlos Vigaray en la banda derecha y que tendrá a Ely y Maripán en el eje de la zaga y a Duarte por el lado izquierdo.

Manu García y Dani Torres, serán los elegidos para el centro del campo y contarán con el apoyo de Medrán en la creación del juego. En la zona de ataque Munir estará acompañado por Ibai Gómez y Pedraza, aunque Bojan es candidato a ocupar el lugar de alguno de ellos.

Mendizorroza se llenará para vivir el primer derbi de la temporada en una jornada en la que la agrupación de peñas del Alavés, Iraultza 1921, ha organizado junto con el club un día festivo con numerosas actividades para todos los públicos, conciertos y una comida popular a la que están invitados a participar los seguidores realistas.

La Real Sociedad afronta su primer derbi de la temporada en Mendizorroza en busca de un equilibrio que logre parar la sangría de goles recibidas en las últimas jornadas, que han frenado su gran inicio liguero.

Eusebio ha aprovechado el parón del campeonato para trabajar el sistema defensivo, aunque no ha podido recuperar a tiempo al principal bastión de la zaga guipuzcoana, un Iñigo Martínez casi recuperado, pero que aún no ha podido completar una sesión completa con sus compañeros y no ha entrado en la convocatoria.

La Real aspira a cerrar su defensa y mantener el juego de ataque exhibido en los últimos partidos, para lo que cuenta con tres jugadores plenos de confianza, tras protagonizar grandes actuaciones con la selección española absoluta y la sub-21.

Asier Illarramendi y Álvaro Odriozola brillaron con la absoluta y Mikel Oyarzabal asistió y marcó con los sub-21, lo que da cuenta de la buena forma que atraviesan los principales puntales de la Real.

Otra de sus piezas básicas, David Zurutuza, sufre una lesión que le mantendrá varias semanas fuera de los terrenos de juego, lo que constituirá el principal quebradero de cabeza de Eusebio, que tiene que elegir entre la promesa Igor Zubeldia y el esperado Rubén Pardo.

Su decisión probablemente esté relacionada con la imperiosa necesidad que la Real tiende de frenar de raíz las facilidades defensivas que ha otorgado a sus últimos rivales.

Alineaciones probables:

Deportivo Alavés: Pacheco; Vigaray o Alexis, Ely, Maripán, Duarte; Manu García, Dani Torres; Pedraza o Bojan, Medrán, Ibai Gómez; y Munir.

Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Llorente, Navas, Kevin; Illarramendi, Zubeldia, Xabi Prieto; Oyarzabal, Willian José y Juanmi.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego)

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 18.30 horas.

---------------------------------------------------------------

Puestos: Alavés (19º, 3 puntos); Real Sociedad (8º, 10 puntos)

La clave: La pegada de la Real, frente al estado anímico del Alavés tras conseguir su primer triunfo.

El dato: La Real no gana en Vitoria desde el año 2000.

La frase: Manu García: "La salvación pasa por Mendizorroza".

El entorno: El estadio vitoriano se llenará en el primer derbi de la temporada, mientras la afición del Alavés ha organizado una jornada festiva.