El colista Málaga busca su primer triunfo ante un Athletic también necesitado

Málaga/Bilbao, 22 sep (EFE).- El Málaga, colista tras cinco derrotas seguidas y sin ningún punto en la tabla, recibe este sábado en La Rosaleda a un Athletic Club también necesitado después de que dos derrotas consecutivas hayan frenado en cuatro días el excelente arranque de la era Ziganda con ocho partidos seguidos sin perder.

Al choque le rodea un ambiente enrarecido en la capital de la Costa del Sol, con el técnico José Miguel González 'Míchel' cuestionado, y la obligación de lograr su primera victoria ante un rival que cayó el domingo pasado en Las Palmas y el miércoles en San Mamés frente al Atlético de Madrid.

El equipo malagueño, que está ofreciendo en este comienzo liguero una pésima imagen, lleva un solo gol a favor y once en contra; y se enfrenta a un conjunto que cuenta con siete puntos, con cuatro tantos a favor y tres en contra, aunque viene de perder dos partidos consecutivos y de sembrar algunas interrogantes.

Para los de 'Míchel', el partido es sumamente importante para revertir el ánimo de una plantilla muy tocada en su ánimo tras la goleada de la pasada jornada ante el Valencia (5-0), de una afición decepcionada por la confección de la plantilla y de un entrenador que ya ha mantenido discrepancias con el presidente, el jeque Al-Thani, y que ya está en la cuerda floja

Míchel tiene a su disposición a varios jugadores que se perdieron los desplazamientos a Madrid y Valencia, como el defensa Juan Carlos, el centrocampista argentino Emanuel Cecchini y el delantero marroquí En-Nesyri, pero pierde al centrocampista uruguayo 'Chory' Castro y al central Diego González, por lesión.

El Athletic, por su parte, viaja a Málaga un tanto alicaído en lo deportivo por la derrota a última hora en Gran Canaria, con un gol del francés Loic Remy en el minuto 87 que acabó con su invicto e imbatibilidad a la vez, y un nuevo tropiezo en casa frente a un Atlético que se le atraganta en la nueva 'Catedral' y frente al que desperdició un penalti que pudo ponerle en ventaja.

En cambio, en lo anímico el conjunto vasco, y todo su entorno, está radiante tras conocer el mismo miércoles que a Yeray Álvarez le ha surtido efecto el tratamiento de quimioterapia sobre el cáncer testicular del que recayó en junio y que, en los próximos días, recibirá el alta médica mientras se reincorpora progresivamente al trabajo del resto de la plantilla.

Aún sin Yeray, ni los lesionados Oscar de Marcos y Mikel Rico, la alineación por la que opte mañana de inicio José Ángel Ziganda es una total incógnita.

Cuco ha optado hasta ahora por rotaciones masivas en choques como el de La Rosaleda precedidos de dos partidos en una semana, aunque habrá que ver si se mantiene en la ida después de que no le saliese bien una apuesta que sí le salió redonda la primera vez en Eibar.

También está la duda de si Ziganda mantiene en el once a Laporte, el único que ha jugado completos los diez partidos que lleva su equipo en lo que va de temporada. Sí así fuere, Etxeita, hasta ahora el central derecho solo en Europa, podría debutar en LaLiga junto a Unai Núñez y por delante del seguro entre palos Kepa Arrizabalaga.

En los laterales podrían volver Bóveda y Saborit por unos Lekue y Balenziaga que, siendo los titulares, no les están mejorando demasiado en el juego; y en medio campo se espera el retorno de Beñat, que lleva tres partidos sin salir de inicio, y puede que también de Vesga, suplente contra el Atlético.

Para el ataque es seguro Williams, que tampoco salió de inicio frente al conjunto colchonero, y además posiblemente en la punta de ataque para que descanse Aduriz, relevado el miércoles al final algo tocado. Raúl García y Muniain, que ya han descansado algún partido, podrían repetir de inicio y el joven Córdoba, titular ya en tres partidos en lo que va de curso, completar el once.

- Alineaciones probables

Málaga: Roberto; Rosales, Baysse, Luis Hernández, Ricca; Mula, Rolón, Recio, Adrián; Rolan, Borja Bastón.

Athletic Clu bBilbao: Kepa; Bóveda, Etxeita, Unai Núñez, Saborit; Beñat, Vesga; Raúl García, Muniain, Córdoba; Williams.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité madrileño)

Estadio: La Rosaleda

Horario: 18.30 hora local (16.30 gmt)

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Málaga (20º, 0 puntos) Athletic Bilbao (10º, 7 puntos)

La clave: El estado anímico de los dos equipos será determinante para que el Málaga estrene su casillero de puntos o el Athletic enderece el rumbo.

El dato: El Málaga ha consumado el peor arranque de su historia con cinco derrotas consecutivas mientras que el Athletic lleva dos partidos seguidos perdidos.

La frase: Luis Hernández: "Estamos a muerte con el entrenador".

El entorno: El Málaga jugará ante los suyos en un entorno hostil por los malos resultados, que han hecho que haya previsto una concentración de recibimiento a la expedición malaguista antes del partido.