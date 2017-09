Muniain: "Me sobran los motivos para volver a levantarme"

Iker Muniain, que estará de baja al menos seis meses tras sufrir una grave lesión de rodilla en el partido de ayer entre el Athletic Club y el Zorya Luhansk, ha lanzando un mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas en el que asegura que le "sobran los motivos para volver" a levantarse.

"Me sobran los motivos para volver a levantarme. Agradecido a todos los que me hacéis sentir vuestro cariño y fuerza. Gracias de corazón. 10", ha publicado el jugador navarro en su cuenta oficial de Twitter.

Muniain sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el encuentro europeo ante el conjunto ucraniano y se encuentra ahora "pendiente de la cita con el especialista para concretar la fecha de intervención", informó el club.

Se trata de la segunda lesión de estas características que sufre Muniain en su carrera. El 4 de abril de 2015 se rompió también el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un partido frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y no reapareció hasta el 20 de diciembre de ese mismo año, más de ocho meses después.

Desde que se conoció la noticia, han sido multitud los mensajes de ánimo que ha recibido el futbolista a través de las redes sociales tanto de aficionados como de compañeros de equipo, entre ellos Kepa Arrizabalaga, Iago Herrerín, Mike San José y Aymeric Laporte.

También se han sumado a esas muestras de apoyo otros futbolistas como Saúl Níguez, Marc Bartra, Sergio Asenjo, Koke Resurrección, Coke Andújar, Isma López o Vicente Iborra; los técnicos Joaquín Caparrós y Aitor Karanka; el seleccionador nacional, Julen Lopetegui; o clubes como Eibar o Espanyol.

Asimismo, deportistas de otras disciplinas como los jugadores de baloncesto Sergio Llull, Rudy Fernández o Alex Mumbrú han mostrado su apoyo al jugador del Athletic.