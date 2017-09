El Valencia quiere seguir al alza a costa de un Athletic en horas bajas

Valencia/Athletic, 30 sep (EFE).- El Valencia recibe este domingo al Athletic Club, en un duelo de equipos con distintas dinámicas, ya que mientras el equipo que dirige Marcelino se mantiene invicto y al alza, el cuadro vasco ha tenido un inicio de temporada más irregular y el pasado jueves perdía en casa en competición europea y por grave lesión a Iker Muniain.

Pese a ello, Marcelino no se fía del equipo vasco y ha incidido en la necesidad de que sus jugadores mantengan la humildad, la lucha y la solidaridad mostrada en este arranque de temporada.

Para este encuentro, el técnico valencianista cuenta con la importante baja del francés Geoffrey Kondogbia, quien deberá cumplir un partido de sanción y cuya ausencia será suplida por Carlos Soler, quien abandonará la banda derecha para formar la pareja de pivotes junto a Dani Parejo.

El cambio de posición de Soler provocará que el portugués Gonzalo Guedes, uno de los jugadores más en forma de la plantilla, pase a la banda derecha y el brasileño Andreas Pereira vuelva al once inicial para jugar en la banda izquierda.

En la lista de convocados ha entrado finalmente el lateral Jose Luis Gayá, quien ha sido duda hasta última hora por unas molestias físicas, aunque lo más probables es que ceda su puesto en el once inicial a Lato.

La novedad en la citación es el regreso de Nacho Gil, tras varias semanas ausentes por un esguince; mientras que son baja el lesionado Rubén Vezo y los descartes técnicos de Fabián Orellana y Rober.

Los otros cambios en la formación inicial, respecto al equipo que derrotó la pasada jornada ala Real Sociedad, podría ser el retorno del portero brasileño Neto en sustitución de Jaume, así como el retorno al eje central de Gabriel Paulista por Murillo.

El Athletic Club llega en mala racha y roto en lo anímico por la grave lesión de rodilla de Iker Muniain, una segunda rotura de ligamento cruzado anterior que prácticamente le descarta para lo que queda de curso.

La dura lesión del que estaba siendo el mejor jugador del partido y, sin duda, de los mejores leones en los que va de campaña, fue el remate el jueves en San Mamés a la dolorosa derrota frente el Zorya Luhansk ucraniano. Un 0-1 casi inexplicable que complica sobremanera al conjunto bilbaíno la Fase de Grupos de la Liga Europa.

Fue asimismo el colofón a diez días nefastos que el Athletic también ha acusado en LaLiga, donde cayó de la cuarta plaza a la duodécima en apenas seis días, y han dejado bajó mínimos el crédito del proyecto con José Ángel Ziganda en el banquillo.

Cuesta creer que en un sitio como Bilbao, con la identificación de los aficionados con su equipo, se haya caído en el enorme desánimo que sufre el entorno rojiblanco.

Teniendo en cuenta que solo lleva 12 partidos oficiales, que los ocho primeros los saldó sin perder, que en seis de esos ocho acabó con la portería a cero, que superó con una solvencia poco habitual las previas europeas y que los seis años de Ziganda en el Bilbao Athletic fueron más que positivos para la cantera de Lezama.

Pero las sensaciones que emite el equipo vasco no son buenas, eso lo admite hasta el técnico navarro, y las urgencias se han instalado en la capital vizcaína. Y las ha avivado aún más la lesión de Muniain, que dejará prácticamente toda la temporada a Ziganda sin el que estaba siendo su mejor jugador de campo.

Además, frente al Valencia, el entrenador de Larrainzar deberá refrescar a su equipo ante lo exigente del partido del jueves y la acumulación de partidos que lleva su plantilla.

Aunque la alineación será una incógnita hasta una hora antes del partido, es de presumir el regreso al once del bloque defensivo que suele acompañar a Laporte en Liga y el descanso de jugadores importantes de medio campo en adelante.

Así, volverá seguro Kepa bajo entre palos, ya que es el portero titular en Liga, y casi seguro Unai Núñez, Balenziaga y Lekue. Este podría hacerlo incluso en ataque por la baja de Muniain y los problemas en defensa que está sufriendo. Lo que podría mantener en el once a Bóveda en el equipo ante la baja de De Marcos, lesionado.

Mikel Rico, también lesionado, y Yeray completan el cuarteto de bajas en un Athletic que podría cambiar la pareja de medio centros ante el mal partido el jueves tanto de Beñat como de San José y dar entrada a la dupla Iturraspe-Vesga.

En ataque, la acumulación de encuentros quizás aconsejen a Ziganda a dar descanso a Aduriz y el joven Córdoba, lo que depararía seguro el regreso de Susaeta.

Alineaciones probables:

Valencia: Neto, Nacho Vidal, Gabriel, Garay, Lato; Parejo, Carlos Soler, Guedes, Andreas; Rodrigo y Zaza.

Athletic: Kepa; Bóveda, Unai Núñez, Laporte, Balenziaga; Iturraspe, Vesga; Lekue, Raúl García, Susaeta; y Williams.

Árbitro: Hernández Hernández (C. Las Palmas)

Estadio: Mestalla

Horario: 18.30 horas