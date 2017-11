Iago Herrerín: "Es una final, no tenemos margen de error"

Lezama (Bizkaia), 21 nov (EFE).- Iago Herrerín, portero titular del Athletic Club en la Liga Europa, ha asumido este martes en Lezama que el partido del jueves ante el Hertha Berlín en San Mamés "es una final" para su equipo, ya que no tiene "margen de error" tras presentarse en la quinta jornada tercero en la tabla y con solo cinco puntos sumados.

"Hemos hecho cosas muy mal, igual que ellos. No hemos hecho las cosas bien anteriormente y ahora no tenemos margen de error", ha comentado el meta bilbaíno en rueda de prensa tras el entrenamiento de su equipo en las Instalaciones de Lezama.

"Estamos muy ilusionados y después de lo que hemos pasado sabemos que es una final. Sabemos que ganando dependeremos de nosotros en la última jornada y es lo que queremos después de los dos primeros partidos que habíamos hecho", ha apuntado, recordando el flojo arranque del Athletic en el Grupo J con un empate sin goles en Berlín y una sorprendente derrota en Bilbao ante el Zorya ucraniano.

Ante la importancia del choque, Iago espera "un partido muy disputado, duro y muy cerrado", al que los dos equipos llegan "parecidos". "El otro día estuve viéndoles y tampoco están contentos en liga y no les están saliendo bien las cosas. Aunque Europa puede cambiar tu mentalidad, tu manera de ver las cosas y nosotros tenemos que hacer bueno que jugamos en San Mamés", ha considerado.

"Nos gustaría que el campo esté lleno y que nos animasen cuando las cosas van bien y cuando no van bien", ha dicho respecto al papel de los aficionados de San Mamés, a los que da gran importancia.

Herrerín, de todos modos, se ha felicitado de superar la delicada situación de estar casi eliminados en la que ha llegado a estar el Athletic en una Fase de Grupos en la que en la quinta jornada de este jueves todavía no está nada decidido.

"Nos la jugamos los cuatro del grupo. Hace poco se nos daba por muertos y ahora dependemos de nosotros. Es como si fuese una final anticipada en un grupo que es muy corto", ha resumido Iago la situación de su equipo en la que es la única competición en la que él está siendo titular.

Al respecto, reconoció que "sí" le "sorprendió" ser suplente en el primer partido de la temporada de la Copa del Rey, en la ida de dieciseisavos de final ante el Formentera en campo del equipo balear "porque era un competición en la que estaba jugando" en las últimas temporadas.

En ese sentido, ha confesado que no lleva bien ser suplente en ninguna competición, pero que asume que esa no es una decisión suya y que lo tiene que hacer es responder y disfrutar cuando juegue.

"Ser suplente ni a mí ni a nadie le gusta. Llevarlo no lo llevo bien, si te dijese que lo llevo bien te estaría mintiendo. Pero no es una decisión mía. Cuando lo pienso me fijo en otros jugadores del equipo que están en muchas peores condiciones que yo y te das cuenta de que tampoco estás tan mal. En la Europa League estoy bien, estoy contento, estoy jugando y estoy disfrutando", ha desvelado, partidario de "hablar en el campo".