Guerrero: "Quizá se están sentando las bases del futuro en el Athletic"

Julen Guerrero, exfutbolista internacional del Athletic Club de Bilbao, reconoció que la temporada del conjunto vasco ha sido de "transición y nada sencilla" y apuntó que la nota positiva que saca es que "quizá se están sentando las bases del futuro" con la incorporación de canteranos a la primera plantilla.

"No todos los años salen como tu quieres y dentro de la filosofía del Athletic siempre hay algún año de transición. Hay que sacar las cosas positivas como los chicos nuevos que han salido y un portero que se ha asentado en la portería. Al Athletic no le queda otra cosa que aceptar ese periodo", confesó a EFE Guerrero, que entre 1992 y 2006 jugó en el Athletic un total de 430 partidos oficiales en los que marcó 116 goles.

"No es una temporada de cumplir objetivos o estar cerca de Europa, pero hay que ser consciente de las dificultades que pueden existir en un equipo como el Athletic", apuntó.

Guerrero evitó opinar personalmente sobre el entrenador José Ángel Ziganda, con el que coincidió como jugador en el Athletic entre 1992 y 1998.

"No ha tenido una temporada nada sencilla. A eso se le han sumado bastantes lesiones importantes y algún jugador que quizá no ha estado a la altura esperada. Ahora el equipo está acabando bien, los jugadores van cogiendo los conceptos que quería y lo que pasa es que igual no da para acabar en zona media", declaró.

"Hay trabajo para el futuro porque hay chavales como Kepa Arrizabalaga, Unai Núñez o Iñigo Córdoba que también ha debutado. No es nada sencillo venir de abajo y asentarse en un año raro. Quizá vale más sentar bases de futuro y es lo que se está haciendo ahora", confesó.

Por último, Julen Guerrero habló sobre su futuro profesional. "Estoy abierto a cualquier cosa. Me he dedicado a formarme muchísimo, a viajar y a conocer. Me gusta entrenar, me gusta la formación y la cantera. Si sale, podría entrenar en la elite, porque me saqué el título siendo jugador y el fútbol es mi pasión", concluyó.