Un nuevo pretendiente para Berizzo

Eduardo Berizzo, una vez recuperado de su enfermedad, está dispuesto a volver a sentarse en un banquillo de cara a la temporada 18/19. No obstante, eso no quiere decir que ya tenga un nuevo equipo. De hecho, no termina de ponerse de acuerdo con un Athletic Club que ya le presentó una oferta. Como cuando negoció con el Sevilla, hace un año, el agente del 'Toto' no la acepta y exige más. En Nervión, el preparador argentino exigió lo mismo que percibía Jorge Sampaoli (2,5 netos por temporada) y acabó saliéndose con la suya.

Mientras que algún club brasileño le ha tentado (el Flamengo), este lunes ha trascendido que a Berizzo también lo quieren en la Ligue 1. Según RMC, Lucien Favre, ex del Borussia Mönchengladbach, se marchará al Borussia Dortmund y el OGC Niza está estudiando realizarle una propuesta en firme a Berizzo para que sea su sustituto.

El Niza, actual séptimo clasificado, cuenta en su plantilla con jugadores de nivel, como Jean Michaël Seri, Mario Balotelli, Alassane Pléa, Malang Sarr o Wylan Cyprien. La idea del 'Toto', no obstante, es la de volver a entrenar en LaLiga, el campeonato que mejor conoce.