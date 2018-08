Kepa, en su despedida: "Estaré siempre en deuda"

Bilbao, 9 ago (EFE).- Kepa Arribazalaga aseguró, en una carta de despedida al Athletic Club y a su afición, que estará "siempre en deuda" con ella por lo que le "ha hecho sentir" durante su estancia en el primer equipo bilbaíno, pero asegura que fichar por el Chelsea es "la mejor decisión" para su futuro profesional.

En la misiva que difundió a través de su cuenta en una red social, Kepa asegura que siempre ha sido del Athletic, que lo sigue siendo y que lo será también en futuro.

"Hoy es el día que me voy de casa, del Athletic. Un día de sensaciones encontradas por dejar el club en el que ingresé con 9 años, donde he crecido como persona y como futbolista, del que desde pequeño he sido, soy y seré", comienza el de Ondarroa la carta de despedida tras fichar por el Chelsea por su cláusula de rescisión.

"Entiendo que algunos aficionados entenderán mi decisión y otros no. Pero que todos sepan que la he tomado desde la tranquilidad y la responsabilidad. No era nada sencillo dejar todo por lo que he trabajado tantos años, tanto esfuerzo, tantas experiencias vividas, tanta dedicación para cumplir el objetivo de un niño", continúa.

"Sin embargo, en ocasiones en el fútbol profesional hay que dar pasos al frente y afrontar retos personales para seguir desarrollando una carrera. He analizado lo que es mejor para mí y, por eso, considero que la oportunidad que se me presenta con el fichaje por el Chelsea es la mejor decisión para el futuro", añade.

Para Kepa, "eso no significa que me olvide de los valores del Athletic, los mismos que llevo cultivando desde hace quince años".

"Por eso, tengo palabras de agradecimiento hacia el club y hacia todos los athleticzales. Quiero dar las gracias al Athletic por el cariño, por el respeto y por los valores que me ha inculcado durante todos estos años y que siempre llevaré conmigo", asegura.

También se acuerda de "todos los compañeros que he tenido durante todos estos años, pero sobre todo a los que hoy dejo en ese vestuario, que son los mejores" y de "todos los empleados que, en la sombra, hacen más grande a la entidad".

Y, por último -continúa-, "gracias a toda la afición". "Cada vez que he pisado San Mamés me he sentido un privilegiado y he notado vuestro cariño y fuerza. Estaré siempre en deuda con lo que me habéis hecho sentir. Eskerrik asko eta laster arte (Gracias y hasta pronto). Aupa Athletic", finalizó.