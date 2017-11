La única opción del Atlético: dos triunfos y algún punto del Qarabag

Majadahonda (Madrid), 1 nov (EFE).- El Atlético de Madrid encara las dos últimas jornadas del grupo C de la Liga de Campeones en una situación límite, sin margen de error y sin depender de sí mismo para alcanzar los octavos de final, que pasan invariablemente ya por dos victorias y algún punto del Qarabag contra Chelsea o Roma.

Es la única combinación en la calculadora del conjunto rojiblanco que da como resultado la siguiente ronda del máximo torneo europeo después de cuatro jornadas con sólo tres puntos: con dos empates frente al Qarabag, con el que además ha perdido al diferencia particular en el caso de una hipotética igualdad a puntos; uno con el Roma y la derrota en la segunda cita contra el Chelsea por 1-2.

Ya ni siquiera las dos victorias, frente al conjunto italiano, el próximo 22 de noviembre en el estadio Wanda Metropolitano, el siguiente duelo al derbi ante el Real Madrid, y ante el club inglés, en la última jornada de la fase de grupos, el 5 de diciembre, garantizan la presencia del conjunto rojiblanco en octavos de final.

A la vez, el Qarabag debe quitarle algún punto, ya sea en forma de empate o victoria, al Chelsea, con el que se enfrenta el 22 de noviembre en Baku, o al Roma, con el que se mide en el estadio Olímpico de la ciudad italiana el 5 de diciembre. Si ambos ganan ese enfrentamiento, al Atlético no le bastará ni con dos triunfos más.

El equipo madrileño, incluso, podría quedar ya eliminado de la Liga de Campeones en la próxima jornada si no vence al Roma, el equipo que lidera actualmente el grupo con ocho puntos, cinco más que el Atlético, tercero. El Chelsea es segundo con siete puntos. Y cierra el Qarabag, a un punto del conjunto madrileño.