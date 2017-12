Simeone: "Es el mejor momento de nuestro mejor jugador, Griezmann"

Majadahonda (Madrid), 1 dic (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó hoy el crecimiento de la "intensidad" y la "contundencia" para el buen momento actual del equipo, al que atribuyó también la "presencia" de Kevin Gameiro y el "mejor momento" de su "mejor jugador", Antoine Griezmann.

El Atlético encadena tres victorias consecutivas en tres competiciones diferentes (2-0 al Roma en la Liga de Campeones, 0-5 al Levante en la Liga y 3-0 al Elche en la Copa del Rey, por ese orden), ha marcado diez goles en esos tres duelos y ha mantenido su portería a cero en los cinco últimos encuentros oficiales.

"La línea de intensidad crece y sobre todo viene de la mano de la contundencia, porque creo que desde que empezó la temporada en cuanto al trabajo colectivo como equipo siempre estuvimos bien. Es verdad que la presencia sobre todo de Gameiro nos da mucha más velocidad y precisión en ataque y es el mejor momento del mejor jugador nuestro, Griezmann, que ha crecido", recalcó.

"También sufrió el equipo los cinco partidos que hemos tenido a Koke fuera y creo que hoy estando ellos en el campo el equipo tiene esa posibilidad de seguir mejorando, que va de la mano del esfuerzo y de una mejora colectiva de la parte ofensiva, porque el trabajo defensivo siempre estuvo", analizó tras el entrenamiento.

Simeone va a Griezmann "mucho mejor, mucho más inmerso en lo que es el fútbol suyo" y al que les tiene "acostumbrados". "Como siempre dije, él necesita siempre una referencia. Lo hizo muy bien cuando estuvo con Torres y con Gameiro y se siente mucho más cómodo, así que esperemos poder buscar las mejores sociedades de los delanteros para que él pueda sentirse mas cómodo", expresó el técnico.

Esa sociedad la ha formado más habitualmente en los últimos duelos con su compatriota Kevin Gameiro. "Los números hablan por sí solos. No lo digo yo, sino lo marcan los números. Se han hecho pases entre los dos para hacer goles, han convertido los dos cuando han estado bien y seguramente Griezmann se siente mucho más cómodo con Gameiro en cuanto al juego asociativo, pero no es porque lo diga yo, sino porque lo marcan los números en estos dos últimos años. Y está claro que los números no mienten", remarcó en rueda de prensa.

También aseguró su confianza en Fernando Torres. "Sigo confiando en él como el primer día. Él llegó gracias a que nosotros hemos insistido muchísimo para que pueda venir, que no estaba jugando en el Milan, y eso es importante para la confianza", afirmó Simeone, que alineará ante la Real Sociedad a Griezmann y Gameiro de inicio.

En ese once, el ghanés Thomas Partey apunta de nuevo al lateral por cuarto choque seguido, los que acumula de baja Juanfran Torres. "No tenemos ningún problema en el lateral derecho. Tenemos a Giménez, Thomas, Vrsaljko y Juanfran, que está lesionado", expuso el técnico, que no desveló quién jugará este sábado contra la Real.

En principio, además de Gameiro y Griezmann en ataque y de Thomas en el lateral derecho, el técnico contará de inicio con el portero Jan Oblak, los defensas José María Giménez, Diego Godín y Filipe Luis; y los centrocampistas Ángel Correa, Saúl Ñíguez, Gabi Fernández y Koke Resurrección, según las pruebas del entrenador.

"La Real es un equipo que tiene muchas virtudes, que ofensivamente tiene un poder muy variado, con gente por dentro y por fuera, con buen juego aéreo dentro del área, trabaja en equipo bastante bien sobre todo en la parte de ataque y ha tenido en casi todos los partidos la mayor posesión de pelota", expresó.

"Eso habla muy bien de ellos, sobre todo a lo que quieren jugar, porque es la característica de juego y lo que el entrenador busca", continuó Simeone, que esperó un rival que, tras su eliminación en la Copa del Rey ante el Lleida, vendrá "mucho más atento y mucho más concentrado, en un momento donde el equipo tiene que apretar en consecuencia del buen equipo que son".

"Es fútbol. Les ha tocado a ellos ir ganando 2-0 y tener que quedar fuera. Y esto les vendrá como una motivación para lo que viene. Es normal que a partir de esta derrota intenten estar más juntos, más apretados, más fuertes, como le pasa a un equipo importante como la Real Sociedad cuando tiene un golpe como éste".