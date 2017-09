87-82. Un orgulloso Barcelona debuta con remontada ante el Baskonia

Barcelona, 29 sep (EFE).- El Barcelona Lassa debutó este viernes con buen pie en la Liga Endesa tras derrotar (87-82) al Baskonia en el Palau Blaugrana, un encuentro en el que el equipo azulgrana remontó en el último periodo una desventaja de once puntos y se reconcilió con una afición que agradeció la garra de su equipo.

Un parcial de 31-15 en el último acto dio al equipo local alas en el primer encuentro oficial de la era Sito Alonso, en el que la garra defensiva, el desequilibrio de Heurtel (23 puntos y 29 de valoración) y el acierto de Vezenkov (19 puntos) acabaron con la persistencia de Marcelinho Huertas (19 puntos).

Dos equipos con muchos cambios con respecto al curso anterior debutaban en el Palau Blaugrana, una circunstancia que no se notó en el primer tiempo, cuando el público disfrutó de un encuentro abierto, intenso y con alternativas.

Empezó mejor el Baskonia. Acertó en la previa su exentrenador Sito Alonso de que una de las claves estaría en frenar a Granger y a Marcelinho Huertas. Ambos jugadores, que salieron de inicio, se erigieron como los líderes de su equipo, que en el primer cuarto llegó a gozar de una ventaja de siete puntos (13-20, min.8).

En el Barcelona, que fue de menos a más, solo carburaba Vezenkov desde la línea de 6,75 metros, y Heurtel, autor de 13 puntos en el primer tiempo, mientras que con la entrada de Hanga, muy atento en defensa, pudo reducir la desventaja antes del segundo cuarto (24-26).

Mejoró algo atrás el cuadro local en el segundo periodo, algo que lo aprovechó Heurtel para seguir anotando con facilidad, mientras el Baskonia, con problemas en las pérdida de balones (18 en total), esperaba que Granger y Huertas volvieran a aparecer en ataque.

En éstas, el Barcelona llegó a gozar de una renta de 6 puntos (45-39, mi.19) con un triple de Moerman, al que el conjunto de Pablo Prigioni respondió con las misma moneda de la mano de Diop pocos segundos antes del descanso (45-42).

Tras la reanudación, el Barcelona perdió el faro ofensivo de Heurtel y se encomendó a la puntería de Vezenkov, autor de ocho de los 11 puntos de equipo azulgrana en el tercer periodo.

Las pocas ideas en ataque, a lo que se sumó el poco acierto en la pintura de Seraphin, dio alas al conjunto vasco que, liderado por un inspirado Janis Timma (8 puntos en el tercer cuarto), volvía a comandar el duelo.

Así, del 52-49 (min.24) favorable a los azulgrana se pasó a una cómoda ventaja de los visitantes de once puntos al término del tercer periodo. Un parcial de 11-25 que dejó al desnudo las flaquezas de un equipo que hoy contaba con las bajas sensibles en la pintura de Tomic y Oriola.

Al Barcelona solo le faltaba tirar de orgullo y de defensa para intentar dar la vuelta al encuentro. Fue entonces cuando Sito Alonso dio descanso a Seraphin y apostó por Moerman como único jugador interior.

Aumentó la presión defensiva azulgrana que encadenó un parcial de 11-2 en los primeros cinco minuto del último acto con la intensidad como principal sello de los puntos que anotaba.

El Baskonia, dubitativo por la defensa y el ambiente ensordecedor del Palau, sobrevivía gracias al poco acierto anotador de los exteriores azulgranas que, tras otro parcial de 6-0 liderado por un reaparecido Pau Ribas, empataban el encuentro a tres minutos del final (71-71).

Pedía tiempo muerto Prigioni. Su equipo, lejos de reaccionar, se acabó de hundir y, en apenas 30 segundos, el Barcelona anotaba seis puntos consecutivos gracias a un triple de Heurtel y a un contraataque de Vezenkov, tras robo del base francés (77-71).

Rugía el Palau a dos minutos para el final y, a pesar de los triples de Huertas, Voigtmann y Jenning, el nuevo proyecto de Sito Alonso cerraba un partido vibrante con una bandeja de Hanga que daba la primera victoria del curso con la que la plantilla azulgrana pareció reconciliarse con su afición después del naufragio del año anterior.

- Ficha técnica:

87 - FC Barcelona Lassa (24+21+11+31): Pressey (1), Koponen (-), Sanders (3), Vezenkov (19), Seraphin (9) -cinco inicial-, Ribas (11), Hanga (11), Heurtel (23), Moerman (10), Diagne (-) y Navarro (-).

82 - Baskonia (26+16+25+15): Huertas (19), Granger (13), Timma (15), Malmanis (3), Diop (11) -cinco inicial-, Voigtmann (3), Janninh (11), Poirier (4) y Delfino (3).

Árbitros: Pérez, Calatrava y Rial. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 5.562 espectadores. Antes del encuentro el equipo azulgrana ha homenajeado al jugador del Baskonia Marcelinho Huertas, que jugó en la entidad azulgrana entre el 2011 y el 2015. También se guardó un minuto de silencio en recuerdo al exjugador José Luis Martínez.