LaLiga: "No había motivo para el aplazamiento por haber garantías de seguridad"

LaLiga ha insistido, a través de un comunicado público, que no aceptó el aplazamiento del partido Barcelona-Las Palmas, tal y como pretendía el club catalán, al estar confirmadas las garantías de seguridad.

"LaLiga desea insistir en las garantías de seguridad confirmadas por los Mossos durante el día de hoy para la normal celebración del partido, por lo que no había motivo para el aplazamiento del mismo", señala en su escrito.

LaLiga recuerda que durante las últimas horas mantuvo contacto permanente con los responsables de seguridad del Barcelona y con los Mossos desde hace varios días, y que estos garantizaron "la seguridad de todos los aficionados que asistan a este partido y el normal desarrollo del mismo".

De esta forma, no se aceptó la pretensión del club que preside Josep María Bartomeu de disputar el partido otro día, con lo que se acordó que el encuentro se disputase a puerta cerrada.