72-74: Seraphin y Sanders salvan al Barcelona en Badalona

Badalona (Barcelona), 5 oct (EFE).- Kevin Seraphin y Rakim Sanders evitaron la primera gran sorpresa de la Liga Endesa al llevar al Barcelona al triunfo (72-74) en el último cuarto ante un Divina Joventut que ofreció una gran imagen en su debut en la competición.

No fue un partido nada fácil para el equipo de Sito Alonso, recibido con aplausos en la presentación. Las lagunas en ataque del equipo azulgrana en varias fases del partido y la falta de mayor poder interior por las ausencias de Tomic y Oriola le impidieron tener un partido placido.

La Penya jugó el encuentro deseado por sus aficionados. Lo dio todo en defensa y solo le faltó clarividencia en ataque en el último cuarto. Diego Ocampo usó hasta cuatro jugadores de base ante la poca confianza que parece tener en Dominik Mavra y se echó de menos un Jerome Jordan más agresivo. Kulvietis, máximo anotador del partido con 16 puntos, fue su mejor hombre.

El Barcelona entró mejor en el partido con Seraphin anotando bajo el aro y Moerman acertado en el triple (5-12, min. 3), pero los de Sito Alonso no estuvieron duros en defensa y cinco puntos consecutivos de Kulvietis empataron el encuentro (14-14, min. 5).

Pressey anduvo listo para recuperar varios balones y anotar para llevar a su equipo a cerrar el cuarto con una ventaja de seis puntos (20-26).

El Barcelona mejoró su agresividad defensiva con Rakim Sanders en pista. El norteamericano estiró el marcador con siete puntos al inicio del cuarto (26-33, min. 15) y el tercer triple de Moerman puso a los azulgranas en su máxima diferencia (28-36, min. 15).

Y eso fue todo lo que dio el Barça de sí en ataque hasta el final del cuarto en el que solo Seraphin anotó un tiro libre. El Divina Joventut se dejó el alma en defensa y con un parcial de 9-1 empató el partido al descanso (37-37).

Siguió el colapso en ataque azulgrana en el inicio del tercer cuarto y el Joventut lo aprovechó para coger cinco puntos de ventaja (44-39, min. 22) gracias a los puntos de Kulvietis y Vidal.

Seraphin y Pressey intentaban cambiar el signo del partido pero los errores del francés en los tiros libres minimizaban su superioridad en la pintura. El acierto de Tomasz Gielo permitía a los de Badalona seguir con su dominio en el luminoso (50-46, min. 27) hasta que Adam Hanga apareció en el partido.

Siete puntos del húngaro devolvieron el mando del partido al Barça (50-54, min. 30) tras un parcial de 0-8 y el desgaste físico y mental empezó a notarse en el equipo de Diego Ocampo.

La Penya se resistía a dar su brazo a torcer y dos tiros libres anotados de Jerome Jordan apretaban la diferencia (53-54, min. 32), pero el Barça no quería que la resistencia verdinegra se alargara.

Un dos más uno de Seraphin y un triple de Ribas devolvieron al Barcelona a su máxima diferencia (53-61, min. 34). Heurtel decidió mirar al aro tras dedicarse al pase todo el partido y un triple suyo seguido de otro de Sanders puso a los azulgranas en su máxima diferencia (57-67, min. 35).

La Penya apeló a la épica y de la mano del siempre aguerrido Albert Ventura intentó dar un giro al previsible final (64-67, min. 37) pero le faltó serenidad y un base con las ideas claras para buscar la machada.

Prefirió el Barça en los minutos finales jugar balones interiores a Seraphin y buscar a Sanders para que intentara las penetraciones y sacara tiros libres (67-72, min. 39). Los verdinegros lo intentaron hasta el final, aunque un triple de Kulvietis con un segundo por jugarse llegó demasiado tarde.

- Ficha técnica:

72. Divina Seguros Joventut (20+17+13+22): Richard (11), Vidal (7), Kulvietis (16), Gielo (10), Jordan (9) -equipo inicial-, Dimitrijevic (5), López-Arostegui (-), Ventura (10), Birgander (2), Mavra (2) y Gudul (-).

74. Barcelona Lassa (26+11+17+20): Heurtel (5), Ribas (7), Hanga (9), Moerman (11), Seraphin (14) -equipo inicial-, Pressey (6), Koponen (9), Vezenkov (-), Sanders (13), Diagné (-) y Navarro (-).

Árbitros: Martín Bertrán, Araña y Padrós. Eliminaron por cinco faltas personales a Nenad Dimitrijeic (min. 38). Mostraron falta técnica a Pau Ribas (min. 32).

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Olímpic de Badalona ante 4.300 espectadores.