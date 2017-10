Cerezo: "La gente tiene claro que es fútbol, no una manifestación política"

Madrid, 14 oct (EFE).- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, comparecieron antes de la comida de directivas previa al partido de Liga que enfrentará a sus equipos esta noche e hicieron especial hincapié en separar el fútbol de la política.

"Esto es deporte, no política ni ninguna cosa extraña. Atlético de Madrid y Barcelona son dos clubes deportivos y en lo único que pensamos en estos momentos los dos es en conseguir los tres puntos. Esto es fútbol, fútbol y fútbol y los aficionados lo único que quieren es que gane su equipo", dijo Cerezo.

Bartomeu se mostró "agradecido" y resaltó: "Somos dos clubes con una relación extraordinaria. Todos queremos ganar y jugar en un estadio como el Wanda Metropolitano por primera vez hace que el partido sea aún más especial".

"Ha sido una semana especial por los partidos de las selecciones y vamos a ver si conseguimos un buen resultado y podemos seguir siendo líderes en la Liga. Va a ser un partido muy difícil", añadió el presidente del Barcelona.

Sobre las posible connotaciones políticas que se pudieran dar a este partido para parte de algunos aficionados, Cerezo subrayó: "Todos estamos tranquilos. Esto no es una manifestación política. La gente lo tiene claro. Las manifestaciones políticas se hacen en otro sitio", subrayó Cerezo.

"No hay ninguna preocupación en este sentido" -apuntó Bartomeu- "la relación es magnífica y estamos iniciando la Liga. Los jugadores están muy concentrados en el partido", siguió.

El presidente del Atlético de Madrid quiso cerrar la comparecencia con humor y zanjó su intervención afirmando: "Ahora vamos ultimar la venta del Calderón al Barcelona", finalizó.