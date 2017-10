Paulinho: "Es un privilegio correr para Messi"

San Juan Despí (Barcelona), 17 oct (EFE).- El centrocampista del Barcelona José Paulo Becerra 'Paulinho' considera un privilegio jugar al lado "del mejor del mundo", el argentino Leo Messi, "y correr para que él pueda destacar".

Paulinho, que mañana podría entrar en el once titular del conjunto azulgrana ante el Olympiacos griego, ha confesado que Messi le ha ayudado "mucho" en su adaptación al Barça y que, tras enfrentarse a él con Brasil, es un "placer" tenerlo como compañero.

Ahora, por fin disfruta de su magia. "Si juegas a su lado, lo que tienes que hacer es trabajar para que le llegue la pelota en las mejores condiciones posibles", ha apuntado.

El brasileño se muestra "muy ilusionado" ante la oportunidad de disputar su primer partido de Liga de Campeones: "Es un torneo que nunca había jugado y que aún me motiva más jugarlo con la camiseta del Barcelona".

Además, ha dicho que está "completamente adaptado" al club y "muy a gusto y tranquilo" en su nuevo equipo, después de disipar todas las dudas sobre si era necesario su fichaje.

"Cuando llegué al Barcelona sé que había gente que dudaba de mí, pero eso nunca estuvo en mi cabeza. Tengo mucha confianza en mis posibilidades e intento hacer mi trabajo aprovechando mis oportunidades y respetando el espacio de todos", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que no le ha resultado muy complicado adaptarse al estilo Barça, porque es muy parecido al de Brasil: "Tanto en la selección brasileña como aquí jugamos con tres centrocampistas y en los dos sitios me dan total libertad para llegar arriba y dar asistencias, que son mis características".