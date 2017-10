El Barça llega al primer cuarto de la Liga líder, aguantado por Messi

Barcelona, 22 oct (EFE).- La capacidad de liderazgo del argentino Lionel Messi, sumado a su poder goleador, está siendo una vez más el pilar en el que se sustenta el Barcelona, que llega al primer cuarto de la Liga líder, condición que también ostenta en el grupo D de la Champions.

También las altas prestaciones defensivas están posibilitando que el equipo de Ernesto Valverde goce en solitario del liderado en la jornada nueve, con 26 goles a favor y solo tres encajados.

Messi, nuevamente goleador anoche contra el Málaga (2-0), lleva once tantos en esta Liga, erigiéndose en la pieza básica que sustenta un año más a un Barcelona que ofrece muchas caras en cuanto a su fútbol, siendo la de anoche de bastante pobreza.

Con el adiós de Neymar este verano, Messi y Suárez debían cargar con la responsabilidad goleadora, pero al final se ha quedado solo el argentino, ya que el ariete uruguayo vuelve a pasar por una sequía alarmante, y sobre todo de poder rematador, escenificándose anoche algún episodio de negación ante la meta rival, concretamente en un disparo a puerta vacía, que acabó con el balón fuera.

Messi y Suárez se han entrenado hoy con sus compañeros en la Ciudad Deportiva y mañana serán dos de los barcelonistas a los que Valverde ha dado descanso de cara al partido de Copa contra el Murcia.

En el trabajo de hoy, Valverde ha podido contar con jóvenes del equipo B, como Jose Arnaiz, Aleñá, Cucurella, Oriol Busquets, Vitinho, Carles Pérez y Ortolá.

El brasileño Paulinho ha dispuesto hoy de un permiso del entrenador, informa el FC Barcelona, y no ha acudido al entrenamiento, y también forma parte de los futbolistas que disfrutarán de unas jornadas de descanso, y así no participarán en el partido de Murcia en la Nueva Condomina, correspondiente a la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Ernesto Valverde ha convocado a sus jugadores para un entrenamiento mañana en la Ciudad Deportiva a las 18:00 horas, mientras que el técnico atenderá a los informadores a las 17:00 horas.

El preparador ha dado descanso hasta la sesión del miércoles (11:00 horas) a los siguientes jugadores: Ter Stegen, Sergio Busquets, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Paulinho y Umtiti.