Jordi Alba sí se alegra de que se haya ido Neymar

En el FC Barcelona nadie hasta ahora se había atrevido a decir algo positivo sobre la marcha de Neymar. Hasta que ha aparecido Jordi Alba, que agradece la salida del brasileño pues le facilita el trabajo. "Es un grandísimo jugador que por sus circunstancias, sentimientos o pensamientos decidió irse y al final, se ha quedado mucha más gente que puede hacer un buen trabajo y yo estoy encantado con la gente que hay. Como he dicho antes, tengo más carril para subir y sinceramente, para mí mucho mejor", ha dicho en sendas entrevistas a Mundo Deportivo y Sport.

Este año parece que el lateral izquierdo culé ha recuperado la chispa y vuelve a ser el de antes. "He recuperado la confianza. Al recuperar el carril más para mí me viene fenomenal y me encuentro muy cómodo y eso se demuestra en el campo. Estoy disfrutando como hacía tiempo que no disfrutaba", asegura.

Ante la comparativa del cuerpo técnico de este año con el del anterior Jordi Alba no quiere tirar piedras a Luis Enrique, y añade: "No me gusta comparar con otros entrenadores pero estoy encantado con Valverde, con todo el cuerpo técnico. La comunicación con el jugador, con los que juegan como que no y creo que más con los que no tienen tantos minutos y eso es importante para que todos vayamos a una".

Pero lo que sí tiene claro el lateral izquierdo es que defensivamente han ganado mucho: "El equipo está mucho más metido, mucho más compacto y se demuestra por los goles que hemos encajado que han sido pocos".