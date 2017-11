Özil o Fekir por si falla Coutinho en enero

Las jornadas siguen pasando y el mercado de invierno se acerca, los equipos comienzan a interesarse en algunos jugadores para reforzar la plantilla y uno de ellos es el FC Barcelona. El conjunto que preside Bartomeu se quedó en verano con la frustración de no poder fichar a Coutinho ni a Verratti y todavía sigue antojado en el primero de ellos. Buscan a alguien con calidad y llegada que se coloque bien en el centro del campo para ayudar a Iniesta y darle el último pase a Messi. La primera opción era el brasileño Coutinho, pero ante la negativa del Liverpool se buscan otras alternativas. Desde la prensa catalana señalan que los posibles fichajes serían Özil o Fekir.

Son dos jugadores parecidos y del corte de Coutinho y lo que es más llamativo, mucho más baratos que el brasileño, cuya comprar supera los 100 millones de euros. Por ello uno de las alternativas podría ser mucho más rentable y cubrir la posición que busca el equipo de Ernesto Valverde.

Mesut Özil milita actualmente en el Arsenal y acaba contrato en junio de 2018, el alemán de origen turco no va a renovar con los gunners y ya mira su próximo destino. Esto hace que el conjunto que entrena Wenger piense en sacarle algo de dinero y su venta al Barça en el mercado de invierno sería una gran opción. Acaba de cumplir 29 años y sería un gran compañero en el centro para Iniesta, su calidad y gran último pase le avalan, además puede actuar en la banda izquierda con creces. Sería sin duda una buena opción para los culés.

Por otra parte se encuentra Nabil Fekir, el jugador del Olympique Lyon está causando sensación en Europa y está cuajando una gran temporada en la liga francesa. El francés de origen argelino lleva once goles en once partidos y es uno de los mejores jugadores actualmente en la Ligue 1. Su juego encajaría perfectamente en el Camp Nou y daría mucha más llegada al equipo en segunda línea. La gran ventaja es que solo tiene 24 años y sería un jugador de cara al futuro, la desventaja es que la operación superaría los 50 millones de euros y el Lyon no lo dejará salir fácilmente y mucho menos a mitad de temporada.

De una manera u otra, el Barça hará otro intento en enero de hacerse con los servicios de Philippe Coutinho, si nuevamente no lo consigue se planteará una de las alternativas y comparará cual sería la mejor opción. Por un lado la experiencia y el bajo coste de Özil, por otro el gol y la juventud de Fekir. Todo se resolverá cuando llegue el próximo mercado de fichajes.