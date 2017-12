Sergi Roberto: "No me veo jugado de central"

Sergi Roberto: "No me veo jugado de central"

Sergi Roberto, un futbolista polivalente, dijo este lunes que no se ve jugando de central pese a las bajas del Barcelona en esa posición tras las lesiones del francés Samuel Umtiti y el argentino Javier Mascherano.

Ernesto Valverde, entrenador del equipo azulgrana, sólo cuenta en esa posición con Piqué y Vermaelen.

"Nunca he jugado de central", afirmó el canterano en la rueda de presa previa al encuentro de mañana de la Liga de Campeones en el Camp Nou ante el Sporting portugués.

Sergi Roberto dejó claro que ni en los entrenamientos ha probado en esa demarcación, aunque señaló que está abierto a todo y que es cuestión de ensayarlo, pero que "se trata de una posición muy delicada y hay que estar muy preparado".

"La baja de Samu no es buena para nosotros, pero tenemos una plantilla muy amplia y si Samu no está, tenemos otros que darán el cien por cien. Yo de central no me veo y hay compañeros que lo pueden hacer muy bien", matizó.

El canterano también apuntó que su renovación "va por buen camino".

"Siempre he dicho que soy culé desde pequeño. Nos pondremos de acuerdo", subrayó.

Sobre el encuentro de mañana contra el Sporting de Portugual, Sergi Roberto señaló que el Barcelona saldrá a ganar pese a no jugarse nada: "Siempre es especial un partido de la 'Champions' y más delante de nuestra afición".