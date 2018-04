Rakitic: "Si no la jugase yo con el Barça, querría que la final la ganase el Sevilla"

Ivan Rakitic reivindicó la importancia de conquistar la Copa del Rey este sábado ante el Sevilla, su exequipo, y subrayó que sumar dos títulos "sería un éxito muy grande", independientemente de los resultados del Real Madrid en la Liga de Campeones.

En la rueda de prensa previa a la final, el centrocampista croata, recuperado de una operación en la mano, admitió que la "espina" de la eliminación en la máxima competición europea ante el Roma seguirá clavada.

"Vamos con la intención de ganar la Copa, pero sabemos que va a ser muy complicado. La espina de la Champions va a quedar sí o sí, porque estuvimos muy cerca de pasar de ronda y conseguir más títulos, pero acabar la temporada con dos títulos sería un éxito muy grande", apuntó.

En este sentido, el jugador croata negó que una eventual victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones empañe la temporada del Barcelona: "Una cosa no quita la otra, ni los dos títulos serían más exitosos sino ganan la Champions, ni al revés".

De ganar este sábado la final, Rakitic conquistaría su cuarta Copa del Rey consecutiva con el Barcelona, algo que le motiva todavía más para "seguir haciendo historia".

"Tenemos unas ganas impresionantes de ganar una final y enseñar a todo el mundo que seguimos haciendo historia y que estamos muy fuertes", agregó.

El centrocampista también cree que es una buena oportunidad para pasar página de la eliminación en la máxima competición europea, un varapalo que, según admitió, dejó tocado al club.

"Yo veo al entrenador como siempre, con las mismas ganas y bromas en los entrenamientos. No existe ningún culé que no esté triste. Lo ha estado incluso mi hija pequeña", dijo.

Regresa Rakitic al equipo después de dos semanas de baja por una lesión en la mano que le obligó a pasar por el quirófano y que, no obstante, no le impedirá disputar la final.

"Yo quiero jugar siempre. Intento pelear para intentar ayudar a mi equipo y a mis compañeros. Yo quiero ir a por más. En las últimas semanas, me hubiera gustado estar más en el campo y ayudar a mis compañeros. Me pongo nervioso viendo los partidos y mañana habrá que apretar los dientes", afirmó.

Será un partido especial para el jugador balcánico, pues se verá las caras con su exequipo, si bien dejó claro que su prioridad es que el Barcelona revalide el título.

"Acabo de hablar con excompañeros y gente del club. Me siento sevillista y sevillano y, si no estuviera yo en la final, querría que la ganaran ellos. Me identifico con la ciudad y tengo ilusión para ver cómo va el club. Para mí, mi prioridad es el Barça", subrayó.

Rakitic no quiso opinar sobre las cuestiones políticas que rodean el encuentro e instó a sus compañeros a olvidar todos los partidos que esta temporada han disputado contra el Sevilla.

"Hay que dejar el ambiente a parte. Nosotros vamos a Madrid a jugar una final. Hay temas abiertos, pero nuestro objetivo es ir a Madrid a ganar un título, No entiendo otras cosas, mi opinión no importa y no creo que vaya a cambiar nada", dijo preguntado por una eventual pitada al himno español por parte de la afición del Barcelona.

Rakitic, también se refirió al futuro de Andrés Iniesta, que en las próximas semanas anunciará una decisión sobre donde jugará la temporada que viene.

"No recuerdo que Andrés haya dicho algo sobre su futuro. Lo que tengo que decir es que la decisión que tome habrá que respetarla al cien por ciento. Le voy a apoyar en lo que decida. Andrés es parte del escudo de este club", recordó.