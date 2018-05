Sevilla, Valencia, Villarreal y Lokomotiv, atentos a Aleix Vidal

Aleix Vidal (28) no va a seguir en el FC Barcelona. Según Mundo Deportivo, de hecho, el club catalán ya le ha comunicado, tanto a él como a Paco Alcácer y André Gomes, que deberán buscarse un nuevo equipo para la temporada 18/19.

El catalán, lateral y extremo, ha participado esta temporada poco más de 1.000 minutos y desea cambiar de aires, en busca de más protagonismo. El más interesado en sus servicios, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, es el Lokomotiv de Moscú, si bien a Aleix no valora en estos momentos la opción de marcharse a la Premier Liga rusa.

Entre otras cosas, porque cuenta con varias posibilidades en LaLiga. Una de ellas es el Villarreal CF (es del gusto de Calleja), que podría desprenderse de Roberto Soriano y sólo se quedaría con Castillejo y Cheryshev como extremos puros. Además, Antonio Rukavina (34) acaba contrato y, pese a que se valora la opción de renovarle, aún no lo ha hecho.

Aleix también está en la agenda del Valencia, que disputará la próxima Champions y que se plantearía seriamente su fichaje en el caso de que el Inter de Milán ejecutase la opción de compra de Joao Cancelo.

Y el eterno candidato, en su caso a 'repescarlo', es el Sevilla. En Nervión ya conocen que el Barça quiere fichar a Lenglet y que desearía abaratar su fichaje con la inclusión de Aleix, pero José Castro no quiere negociar la marcha del central francés, a quien pretende renovar. La cláusula o nada. Ello, sin embargo, no significa que el Sevilla, aún pendiente de la llegada del nuevo director deportivo pero con la necesidad de fichar un extremo derecho, renuncie al ex del Almería, si bien sabe que el tiempo correría a su favor y que el Barça irá rebajando, conforme vaya avanzando el verano, los 12 millones de euros en los que valora al jugador.

Así está el asunto. Al menos, a día de hoy. Es pronto para saber dónde jugará Aleix, ya de vacaciones en Almería, la próxima temporada.